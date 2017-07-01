В минувший четверг гостем программы «Мариуполь online» на Мариупольском ТВ стал Михаил Рубцов, генеральный директор «Метинвест-Промсервиса» – крупнейшего в Украине предприятия по ремонту и техническому обслуживанию горно-металлургического оборудования. «Работы, которые мы проводим сейчас, направлены на поддержание ремонтной безопасности наших клиентов – металлургических и горно-обогатительных комбинатов», – отмечает Михаил Рубцов.

Лидер отрасли

Сегодня «Метинвест-Пром­сервис» выполняет целый ряд необходимых ремонтов, которые с точки зрения развития предприятия являются самыми важными и знаковыми, в частности, очередной этап реконструкции газоочистки на агломашине №7 меткомбината имени Ильича. «Там же, в рамках масштабного экопроекта, мы завершаем работы по сероочистке, после которых продолжится поставка и наладка оборудования. Планируем весь процесс завершить ко Дню металлурга», – отметил Михаил Рубцов.

Еще одно важное событие в жизни «Промсервиса» происходит на площадке Запорожья: на «Запорожстали» закончены ремонтные и начались пусконаладочные работы на доменной печи №3. Для этого работникам «Промсервиса» пришлось смонтировать около 700 тонн огнеупоров. «Очень приятно, что мы принимали участие в данном проекте, эта домна на сегодняшний день самая современная в Украине», – подчеркнул гендиректор.

Трудовые резервы

Михаил Рубцов рассказал о ситуации с трудоустройством на предприятии и приемом на работу нового персонала. По его словам, на сегодняшний день тех кадров и специалистов высокого профиля, которые находятся в Мариуполе и других городах, где есть предприятия Группы Метинвест, уже недостаточно. В связи с этим «Промсервис» активизировал век­тор взаимодействия с вузами и профессионально-техническими учебными заведениями Мариуполя, Кривого Рога, Запорожья и других городов. «Сегодня молодые люди более готовы к процессу развития и изменений, нацелены на решение широкого спектра производственных задач», – подчеркнул Михаил Рубцов. В рамках сотрудничества с учебными заведениями предприятие заключает договоры. «Метинвест-Промсервис» помогает молодежи подготовиться к выпуску, а также в практическом освоении необходимых для дальнейшей работы навыков.