Четверг, 6 июля 2017 года, № 67





Конкуренты наступают на пятки

Услуги «Укрпочты» востребованы среди мариупольцев, но развиваться нужно

Максим Дегтярь, экспедитор:

– Услугами «Укрпочты» не пользуюсь,вЂ‚таквЂ‚как она не сотрудничает с интернет-магазинами, что для меня неудобно, приходится обращаться к другим операторам. Несмотря на то что стоимость доставки посылок в «Укр­почте» дешевле, идут они намного дольше. Очень нравится работа почтальонов, квитанции приходят вовремя. Считаю, что это тяжелая работа, которую они хорошо выполняют.

Оксана Пазий, юрист:

– Всегда пользуюсь услугами «Укрпочты». Это единственный оператор, который предоставляет услугу «опись вложения ценных писем», то есть всегда проверяет содержимое в конверте. Также «Укрпочта» сообщает о получении заказной корреспонденции. Почтовые уведомления идут с подписью получателя, что в случае возникновения спорных вопросов будет являться доказательством.

Людмила Сенкус, работник ЖКП «Жилье-Центр»:

– Наверное, в наше время писать письма уже неактуально, намного проще и легче позвонить по телефону. По поводу доставки посылок – есть масса других операторов, которые справляются с этой задачей намного быстрее и качественнее. Кроме того, насколько мне известно, к сожалению, «Укрпочта» не предоставляет услугу курьерской доставки посылок. Да и отделений по городу слишком мало.

Лидия Шапранова, пенсионерка:

– На «Укрпочту» хожу оплачивать коммунальные услуги. Никогда мне там не хамили, разве что некоторые сотрудники очень медленно обслуживают клиентов, но это проблема конкретного отделения, а не всей почты. Очень удобно, что почтальон пенсию приносит на дом, работники вежливы и доброжелательны. Но посылки отправляю другим оператором, там стоимость ниже.