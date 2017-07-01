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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Будни мариупольского почтальона

Люди говорят спасибо. Лариса Николаевна десять лет доставляет почту в поселки Садки и Речной. Местные жители в письме в нашу газету благодарят ее за хорошую работу и доброе сердце.

Тяжелые сумки, десятки километров пешком и бродячие собаки – это все есть, а вот «покращень», анонсируемых «Укрпочтой», мы не заметили

Кто из нас не помнит строки «…с толстой сумкой на ремне, с цифрой пять на медной бляшке, в синей форменной фуражке»? За годы своего существования почта претерпела изменения: на смену почтовым лошадям пришли современные машины, появились новые услуги. И как активно сообщает в своих релизах «Укрпочта», монополист почтовой доставки в нашей стране: предприятие использует новые технологии, новый уровень обслуживания и новый качественный подход.

Уже сегодня стартует подписка на «Ильичевец. Город» по летней цене, и мы решили узнать, чем живет почта, насколько мотивированы сотрудники и с какими проблемами они сталкиваются. И отправились в несколько городских отделений связи. Выяснилось, что, как и много лет назад, почтальонам приходится брать толстую сумку на ремне и пешком разносить газеты, журналы и письма. А еще – книги и почему-то моющие-чистящие средства и продукты.

И опасна, и трудна

В поселке Мирном посетителей на почте достаточно: и за коммунальные услуги заплатить, и пенсию получить, и посылку отправить. «У нас все услуги востребованы – поселок большой, а почта одна», – говорит Елена Титовец, заведующая отделением связи №19.

Здесь работает четыре почтальона. Когда мы приехали, они ожидали доставку. У каждого участок длиной примерно 20 км. Это расстояние им приходится преодолевать несколько раз в день: сразу все не унесешь.

«Только газеты и периодика весят 8 кг», – рассказывает почтальон Валентина Николаевна, тетя Валя, как ее называют в поселке. Она проработала на почте 21 год, потом на аглофабрике меткомбината имени Ильича – 16 лет. Когда вышла на пенсию, снова вернулась разносить письма и газеты. «Люблю эту работу за общение», – улыбается Валентина Николаевна.

Валентина Николаевна умеет найти подход к людям, отмечает Елена Титовец, не зря считается самым лучшим продавцом товаров.

Кроме тяжелых сумок и большого расстояния, в работе почтальонов есть и другие трудности. Например, собаки и риски с доставкой пенсии.

«Каждый знает свой участок и людей, живущих на нем. Если вижу подозрительного чужака, то стараюсь переждать у кого-нибудь, – говорит Татьяна. – В сложных ситуациях надеемся на быстрые ноги и полицию».

В операционном зале почтового отделения, конечно, нет евроремонта, но чисто и опрятно, на стендах есть вся необходимая информация об услугах.

НебольшоевЂ‚отделениевЂ‚связи и в поселке Каменск. В нем нет ничего особенного: та же решетка, отгораживающая операторов от посетителей, как и в других отделениях, те же самые товары, газеты на прилавке и стендах. Чисто и светло. Заведующая отделением связи №27 Анна Емцева говорит, что сейчас на весь поселок два почтальона, еще недавно было три. В момент нашего визита они разносили почту.

На вопрос, что самое трудное в их работе, Анна тоже отвечает: собаки. Нештатные ситуации редки: «У нас поселок, чужих мало, и они сразу бросаются в глаза».

Нужно быстрее ходить

Одно из отделений в частном секторе Мариуполя нас поразило более всего – сотрудники опасаются гнева руководства и просили не указывать месторасположение  почты и фамилии. И немудрено: беленые стены одноэтажного здания не могут скрыть того, что оно находится в аварийном состоянии. На условиях анонимности (чтобы не лишиться работы) почтальоны рассказывают о том, что в разваливающемся здании невозможно работать, стены рушатся, зимой очень холодно, все оледеневшее, котлы не работают, а летом все изнывают от жары.

Нам показывают туалет в зарослях за почтой – перед ним меркнут все достижения технического прогресса: это старая дощатая будка с дыркой в полу. Рядом – свалка, жители соседних улиц почему-то решили выносить свой мусор к почте.

«Жалобы начальству не имеют эффекта: нам предлагают со всем этим разбираться самим!» – говорят почтальоны.

Как и в большинстве отделений, они работают на 0,8 ставки. «Работали два месяца за отсутствующего почтальона, но нам за это не заплатили и не заплатят. Нам сократили рабочее время, оставив ту же самую нагрузку, даже сделав ее еще больше, включив в обязанности уборку, мытье окон и тому подобное. Совет от руководства такой: вы просто должны быстрее ходить», – с горечью отмечают почтальоны.

Минус одно отделение

С 1 июля закрылась почта на Правом берегу. Как объяснила нам директор центра почтовой связи г. Мариуполя Елена Комарова, оно было нерентабельным, 100 тысяч убытков в год: «Там, кроме приема коммунальных платежейвЂ‚и выплатывЂ‚пенсий, ничего нет. НашевЂ‚предприятие на самоокупаемости, мы должны экономить расходы и получать доходы».

Елена Комарова заверила, что работники отделения будут трудоустроены, не пострадает и население: «Почтальоны согласно своим должностным инструкциям обязаны на дому принимать коммунальные платежи, подписку на периодические издания, доставлять товар, знаки почтовой оплаты, выплачивать пенсии. У нас есть передвижные отделения, мы в определенные дни попробуем пустить их туда».

Наши журналисты побывали на Правом берегу 4 июля. Возле закрытой почты после 10 часов ­начали собираться пенсионеры, которые должны получать выплаты в этот день. На окне висит объявление о работе передвижного отделения, указана ближайшая почта в Кировском микрорайоне.

Пожилые люди рассказывают, что в этом месяце обещали пенсию выдавать еще здесь.

«У нас были и Мариупольское телевидение, и руководитель городского отделения Радикальной партии Александр Лашин, и наш депутат Светлана Ситник, говорят, написали обращение в Киев, но почта пока закрыта и оборудование уже вывезли», – вздыхают пенсионеры.

«Наш поселок оставляют вообще без всего: аптека была – закрыли, почту закрыли, банкоматов нет», – машет рукой Надежда Ивановна.

Медленными шагами навстречу прогрессу

В прошлом году в «Укрпочте» сменился генеральный директор, предприятие взяло курс на обновление. Во всяком случае так было заявлено. Но пока на местах, кроме нового логотипа, о каких-то видимых глазу изменениях говорить не приходится. Да, по словам начальника центра почтовой связи №5 Елены Комаровой, получена недостающая компьютерная техника для отделений связи, появились новые услуги – быстрые отправления, курьерская доставка и другие.

Не обошла стороной предприятие кибератака – несколько дней мариупольские отделения не осуществляли денежные переводы, тираж газет считался вручную, и до сих пор ряд компьютеров в центре №5 все еще не введен в строй.

Решен кадровый вопрос: «В настоящее время у нас всего четыре вакансии почтальона, еще семь лет назад было 400», – отмечает Елена Комарова. Между тем почтальоны, с которыми нам удалось пообщаться, говорят об увеличившейся нагрузке, но оставшейся без изменений зарплате.

Однако, несмотря на все перечисленные новшества, почтовые отделения в большинстве своем внешне остаются такими же, как и во времена Союза.

Со второго полугодия «Укрпочта» проводит первый этап повышения стоимости своих услуг, второй этап – с января следующего года. Всего на 60%. Деньги немалые, и первый этап повышения уже прошел.

Словом, незавидная картина предстала перед нами в ходе этого почтового мониторинга – несмотря на утверждение Елены Комаровой, что штат укомплектован и сотрудников достаточно, на деле есть вопросы и по срокам доставки, и по условиям работы почтальонов и обеспечению их безопасности. А уж современными подходами, извините, у местного почтового монополиста и не пахнет.

 

 

 

 

Анастасия Дмитракова  


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