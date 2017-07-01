Четверг, 6 июля 2017 года, № 67





Ботулизм не подтвержден

Мариупольские медики пока не получили лабораторного подтверждения, что беременная женщина, которая после употребления вяленой рыбы почувствовала недомогание, больна ботулизмом. Об этом MRPL.CITY сообщил начальник управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков. По его словам, есть надежда, что недомогание беременной женщины связано с пищевым отравлением и токсикозом.

«Сегодня ее состояние намного лучше, чем вчера. Пока лаборатория Запорожья не дает подтверждения, что у женщины ботулизм, на исследование нужно три дня. Сейчас лабораторные мыши, которым ввели биоматериал пациентки, живы, что свидетельствует о том, что заболевание не развивается», – пояснил Сергей Данилков.

Он также сообщил, что из Киева волонтеры поездом передали в перинатальный центр Мариуполя сыворотку для лечения ботулизма, которой в городе в настоящее время нет. Но поскольку диагноз не подтвержден, препарат женщине пока не вводят. Сергей Данилков также рассказал, что в столицу уже прибыла сыворотка для лечения ботулизма – анатоксин – и планируется, что ее в ближайшее время распределят по регионам.

Ирина Славина