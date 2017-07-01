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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67
Городская афиша
Пляж поселка Песчаный
7июля, 16:00 - 9 июля, 23:00 – мариупольский опен-эйр «MRPL City 2017».
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)
7 июля, 18:00 – «Эдит Пиаф», история жизни, рассказанная самой певицей. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова. Малая сцена.
8 июля, 12:00 – «Винни-Пух и все-все-все» (Алан Милн), музыкальная сказка в одном действии. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.
8 июля, 18:00 – «За двумя зайцами» (Николай Старицкий), мещанская комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
9 июля, 12:00 – «Коза-дереза» (Николай Лысенко), детская комическая опера в одном действии. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.
9 июля, 18:00 – «DURDOM», спектакль для умных в двух частях по пьесе В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.
Художественный музей имени Архипа Куинджи (ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)
7 – 13 июля – фотовыставки клуба «Матрица М»: «Позитивидение 2017» и «90 лет заповеднику «Каменные могилы».
Центр современного искусства имени Куинджи
(пр. Металлургов, 25, т. (0629)33-22-26)
7 – 13 июля – персональная выставка художника Анатолия Шаповалова.
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
9 июля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.
9 июля, 17:00 – заседание музыкального клуба «Кавер-Тайм».
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская, 13, тел. (0629) 22-12-54)
7 июля, 17:00 – праздник Ивана Купала, КСН «Азовстальский» (б-р Морской, д. №50, 52).
8 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
9 июля, 11:00 – программа «Аниматор».
9 июля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси».
Городской сад
6 июля, 18:00 – «Купальские гулянья», Первая театральная школа-студия.
6 июля, 19:00 – детская игровая программа «Школа агентов 007».
Театральный сквер
8 и 9 июля, 17:00 – ретродискотека «В ритме молодости».
Экстрим-парк
8 июля, 18:00 – «Купальские гулянья», Первая театральная школа-студия.
Свободное пространство «Халабуда»
(ул. Архитектора Нильсена, 60)
6 июля, 19:00 – фестиваль европейского кино. Фильм «Новый Завет», режиссер: Жако ван Дормель.