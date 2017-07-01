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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Городская афиша

Пляж поселка Песчаный

7июля, 16:00 - 9 июля, 23:00 – мари­упольский  опен-эйр «MRPL City 2017».

 

Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь

(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)

7 июля, 18:00 – «Эдит Пиаф», история жизни, рассказанная самой певицей. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова. Малая сцена.

8 июля, 12:00 – «Винни-Пух и все-все-все» (Алан Милн), музыкальная сказка в одном действии. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.

8 июля, 18:00 – «За двумя зайцами» (Николай Старицкий), мещанская комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.

9 июля, 12:00 – «Коза-дереза» (Николай Лысенко), детская комическая опера в одном действии. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.

9 июля, 18:00 – «DURDOM», спектакль для умных в двух частях по пьесе В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.

 

Художественный музей имени Архипа Куинджи (ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)

7 – 13 июля – фотовыставки клуба «Матрица М»: «Позитивидение 2017» и «90 лет заповеднику «Каменные могилы».

 

Центр современного искусства имени Куинджи

(пр. Металлургов, 25, т. (0629)33-22-26)

7 – 13 июля – персональная выставка художника Анатолия Шаповалова.

 

Городской дворец культуры «Чайка»

(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)

9 июля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.

9 июля, 17:00 – заседание музыкального клуба «Кавер-Тайм».

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская, 13, тел. (0629) 22-12-54)

7 июля, 17:00 – праздник Ивана Купала, КСН «Азовстальский» (б-р Морской, д. №50, 52).

8 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.

9 июля, 11:00 – программа «Аниматор».

9 июля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси».

 

Городской сад

6 июля, 18:00 – «Купальские гулянья», Первая театральная школа-студия.

6 июля, 19:00 – детская игровая программа «Школа агентов 007».

 

Театральный сквер

8 и 9 июля, 17:00 – ретродискотека «В ритме молодости».

 

Экстрим-парк

8 июля, 18:00 – «Купальские гулянья», Первая театральная школа-студия.

 

Свободное пространство «Халабуда»

(ул. Архитектора Нильсена, 60)

6 июля, 19:00 – фестиваль европейского кино. Фильм «Новый Завет»,  режиссер: Жако ван Дормель.

  


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