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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Ради детской улыбки

Незабываемые впечатления. Клоуны, гимнасты и другие циркачи готовы подарить ребятишкам немного счастья.

В Мариуполе для детей-переселенцев и сирот покажут бесплатные цирковые представления

В разгар летних каникул у детей-переселенцев, которые перебрались в наш город из зоны АТО, есть уникальная возможность весело и интересно провести время, не потратив при этом ни копейки. Для них в Мариуполе будет давать бесплатные представления цирк «Династия Мак». Организатором данной акции стала Донецкая областная благотворительная фундация Шевченко из города Славянска.

«Мы очень хотим подарить ребятишкам хотя бы немного радости и веселья. Занимаемся этим уже не первый год, сотрудничали с цирками из Казахстана, Грузии и других стран», – рассказал координатор социального проекта Александр Шевченко.

Но не все гладко складывается у благотворительной организации в Мариуполе - муниципалитет еще не рассмотрел заявку на получение разрешения для размещения купола шапито. «В результате мы стоим возле Городского Дворца культуры, но из-за отсутствия документов нам не подключают свет и воду – люди двое суток живут без бытовых условий», – говорит Александр Шевченко. С коммерческими организациями и того хуже: за короткую рекламу на радио с волонтера взяли две тысячи гривен, а перевозчик «Мариуполь-Авто» за размещение афиш в автобусах потребовал 500 билетов. Это притом что для льготников и детей-переселенцев цирк дает абсолютно бесплатные представления.

 

 

 

 

Соб. инф.  


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