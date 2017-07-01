Четверг, 6 июля 2017 года, № 67

Вторая сторона медали Домам ОСМД доводится проходить тернистый путь – но результат того стоит Активные жители в своем желании создать уютный и комфортный быт подхватили инициативу городских властей и стали настоящими хозяевами своих домов и дворов. К тому же в нашем городе уже есть многолетний опыт домов, которые сами довольно успешно занимались финансово-хозяйственной деятельностью и стали примером для вновь создающихся объединений совладельцев. Без поддержки не оставили Конечно, состояние домов коммунальной формы собственности оставляет желать лучшего. Но наш город и область разработали ряд программ, направленных на восстановление жилого фонда: ремонт конструктивов, городские мини-проекты, уютные дворы. На председателей обрушился огромныйвЂ‚потоквЂ‚информации и документации, которую необходимо обрабатывать не только в бумажном виде, но и в электронном, что стало проблемой для движения ОСМД. Очень вовремя было создано управление по вопросам развития и поддержки ОСМД, где специалисты в разных направлениях терпеливо и квалифицированно оказывают помощь председателям. С какими проблемами сталкивается ОСМД? В первые месяцы после создания ОСМД столкнулись с проблемой отсутствия круглосуточных аварийных служб, которые могли бы в сжатые сроки устранить аварию любого характера, как в подвалах, так и в квар­тирах. Не решен вопрос возврата субсидий. За шесть месяцев этого года на расчетные счета ОСМД поступило менее 15% денежных средств. Народная мудрость гласит: «Дорога ложка к обеду». ОСМД для выполнения ремонтных работ денежные средства необходимы сегодня, а не в декабре, как это было в 2016 году. Не разрешена проблема информационной цепочки: ОСМД – ЦНАП – УСЗН. В домах ОСМД отсутствует возможность выдавать жителям справки различного характера. ЦНАП эту функцию тоже не может выполнять. Жители остаются недовольны. Одной из немаловажных проблем является отсутствие помещений, предназначенных для работы актива ОСМД. Принимать жителей приходится в своих квартирах, использовать собственную технику. Уже сегодня жители домов, входящих в ОСМД, ­должны серьезно заняться подготовкой к отопительному сезону. Необходимо выполнить ряд серьезных мероприятий, чтобы зимой в домах было тепло и уютно. Для этого потребуются специалисты, время и деньги. Имея уже пусть и небольшой опыт управления домами, многие председатели столкнулись с проблемой злостных неплательщиков. Хочется верить, что на государственном уровне будут приняты решения, которые дадут возможность влиять на должников, не прибегая к долгим судебным разбирательствам. Не приступили к упорядочению своих систем и провайдеры, несмотря на то что этому вопросу было посвящено много совещаний и были приняты конкретные решения. Пора менять подходы Большая часть жителей нашего города верят в то, что ОСМД придут к тому моменту, когда инженерные сети будут отремонтированы, перестанут протекать кровли, будут красивыми утепленные фасады, когда дворы будут иметь европейский уровень благоустройства. Но есть категория жителей, живущих прошлым, которые не умеют создавать новое будущее и считают, что если они заплатили квартплату – им все обязаны. С такой моралью люди жили много лет. Понадобится не один год, пока при возникновении в доме сложных ситуаций жильцы научатся говорить: чем я могу помочь своему ОСМД? Пока научатся быть полноценными хозяевами. «Я живу в доме, в котором ОСМД было создано 17 лет назад. Хочу верить, что все программы будут реализованы вовремя и в полном объеме. Мы все понимаем, что бюджетные средства приходят не так быстро, как нам это необходимо. Например, конструктивы по ремонту кровли на сегодня выполняются далеко не все, а это сезонные работы. Не во всех домах устанавливаются тепломеры и умные рамки. Вопрос капитальных ремонтов мы решали по-разному, но могу сказать с полной уверенностью, что такой мощной поддержки со стороны города ОСМД не имело никогда», – поделилась своей точкой зрения председатель ОСМД «Базис» Татьяна Гаргала.