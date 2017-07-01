В Левобережном районе пять ОСМД совместно с КСН «Нововосточный» организовали настоящий праздник лета для маленьких жителей. Во дворе улицы Киевской, 39 играла музыка, угощали вкусностями и звучал задорный детский смех. Ребята и их родители стали участниками мероприятия, в числе гостей праздника были и представители городской власти.

Шумный двор

«Мы хотим сплотить горожан, чтобы они почувствовали нашу заботу, вкус лета и что у нас все складывается хорошо», – сказала председатель КСН «Нововосточный» Светлана Сереброва.

По словам организаторов праздника, мероприятие они устроили своими силами, а вкусности приготовили непосредственно жители домов, входящих в ОСМД. Всех гостей угощали настоящим домашним кулешом, печеными пирогами с капустой и ароматно сваренным кофе. Однако праздник не ограничился лишь беседами за чашечкой кофе, маленьких жителей ждал веселый клоун и развлекательная программа. Детвора состязалась в эстафете на скорость, боролась за звание самого ловкого, танцевала вместе с клоуном.

Провели на празднике и оригинальный мастер-класс боди-­арта – все желающие после взмаха кисти могли предстать в новом облике – животного, птицы или даже цветка.

Как отметил председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин, такие праздники прекрасны тем, что соседи имеют возможность познакомиться. «У нас многие жители не знают друг друга в лицо. А детишки гораздо легче заводят знакомства и общаются между собой, чем взрослые. И правильно сделали инициаторы в ОСМД и КСН, что устроили подобный объединяющий праздник».

Ни копейки за уют

Праздник лета проходил на еще недостроенной детской площадке, которая скоро превратится в благоустроенный уютный двор в рамках программы, реализуемой Мариупольским горсоветом совместно с Фондом развития Мариуполя. «Жители ОСМД при этом не потратят на благоустройство двора ни копейки, финансирование идет полностью из городского бюджета», – отметил председатель райадминистрации и обратил внимание на то, что такие проекты разрабатываются индивидуально для каждого двора, с учетом особенностей местности и пожеланий жителей.