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Вторник, 4 июля 2017 года, № 66
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
4 июля
10:00 заседание Клуба военных моряков с участием мужского вокального ансамбля «Витязь»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
12:30 танцевальная программа с участием группы солистов «Самоцветы»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота» ;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
5 июля
12:30 выступление Леонида Смирнова – «Хорошее настроение на каждый день».
6 июля
8:00 совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 «Мы песни дарим на Купала» – концерт вокального ансамбля «Любисток»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота».
7 июля
9:00 встреча в клубе «Чайная церемония»;
11:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;
12:30 консультация врача-терапевта ГБ№1;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».