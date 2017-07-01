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Вторник, 4 июля 2017 года, № 66


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

4 июля

10:00    заседание Клуба военных моряков с участием мужского вокального ансамбля «Витязь»;

10:00    репетиция ансамбля «Сударушки»;

12:30    танцевальная программа с участием группы солистов «Самоцветы»;

11:30 – 13:30    работа библиотеки центра «Забота» ;

13:30    репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

5 июля

12:30    выступление Леонида Смирнова – «Хорошее настроение на каждый день».

6 июля

8:00      совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;

9:00      занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30    «Мы песни дарим на Купала» – концерт вокального ансамбля «Любисток»;

11:30 – 13:30    работа библиотеки центра «Забота».

7 июля

9:00      встреча в клубе «Чайная церемония»;

11:00    репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;

12:30    консультация врача-терапевта ГБ№1;

13:30    репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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