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Вторник, 4 июля 2017 года, № 66


Старо-Крымское водохранилище – на баланс Мариуполя?

У города есть свое видение решения проблемы обеспечения питьевой водой

Произошедшая на днях крупная авария водовода на улице Куприна, в результате которой десятки тысяч жителей двух районов более суток оставались без водоснабжения, вызвала очередной шквал возмущения мариупольцев. Кто виноват и за чей счет компенсируют потери?

Виновато время

Как верно прокомментировал городской голова Вадим Бойченко, винов­ник аварии один – время. «Некоторым участкам водовода по 40-60 лет, сети не ремонтировались, неудивительно, что часто случаются прорывы, – отметил мэр. – В случае аварии на улице Куприна потери воды достигали порядка 50 кубометров в час, пришлось проводить огромный объем восстановительных работ. В тарифы «Горводоканала» уже заложены средства, за счет которых компенсируются потери, жителям не придется за это платить».

Способ избежать подобных ситуаций один – менять водопровод­ные сети. «Мы подали в Европейский инвестиционный банк проект по замене более 100 км магистральных сетей, – рассказал Вадим Бойченко. – На его реализацию требуется более 20 млн евро. Если удастся осуществить задуманное, то количество прорывов существенно сократится, а процент потерь воды снизится с нынешних 46 до 15-20».

ДлявЂ‚сравнения:вЂ‚потерявЂ‚1% питьевой воды обходится городу примерно в 4 млн грн.

Мэр напомнил, что благодаря инвестициям от немецкого правительства и ЮНИСЕФ за последние полтора года уже удалось снизить количество прорывов водовода с 50 до 15 в сутки. На сегодняшний день замены требуют порядка 800 км водовода.

Цена и качество не выдерживают критики

По-прежнемувЂ‚нерешенным остается вопрос качества питьевой воды. С января этого года Мариуполь получает воду из Старо-Крымского водохранилища, которое находится на балансе КП «Компания "Вода Донбасса"». «Руководство «Воды Донбасса» вновь рассматривает вопрос о повышении тарифов для Мариуполя, – говорит Вадим Бойченко. – Я, как городской голова, категорически против, поскольку качество воды не выдерживает никакой критики. Но мы не имеем возможности устанавливать цены, так как сами покупаем эту воду. Мы хотим водной независимости и качественного водообеспечения. Это большая работа, первый шаг которой – взять на баланс Старо-Крымское водохранилище и, желательно, водозабор Павлопольского. В этом случае появится возможность привлекать инвестиции, произвести очистку дна Старо-Крымского водохранилища и поставить фильтровальное оборудование, что позволит в значительной степени улучшить качество воды».

Но, как отметил мэр, осуществить задуманное на скорую руку, увы, невозможно. Перед КП «Вода Донбасса» у «Горводоканала» имеется непогашенная задолженность. Что же касается Павлопольского водохранилища, здесь вопрос необходимо решать на высшем уровне: его большая часть, в том числе и водозабор, находится на неподконтрольной Украине территории.

Как уверяют эксперты, в Старо-Крымском водохранилище запасов воды достаточно. Между тем, по информации специалистов КП «Компания "Вода Донбасса"», после вывода из строя 9 июня насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода водохранилище остается без дополнительных источников поступления воды. Кроме того, старокрымская плотина, которой около 70 лет, все это время просуществовала практически без ремонтов. Судя по всему, вопрос о передаче этого источника пресной воды мариупольскомувЂ‚«Горводоканалу» у руководства «Воды Донбасса» в настоящее время на повестке дня не стоит. Напротив, предприятие запланировало самостоятельно провести реконструкцию Старо-КрымскоговЂ‚водохранилища. Это значит, что до тех пор, пока единственным поставщиком воды для населения будет оставаться «Вода Донбасса», она же будет устанавливать и тарифы. Вот такой водоворот...

Татьяна Собецкая  


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