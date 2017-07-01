Вторник, 4 июля 2017 года, № 66





Даниил Чуфаров – почетный гражданин Мариуполя

Заслуженному мастеру спорта и многократному рекордсмену Европы и мира, пятикратному призеру Паралимпийских игр по плаванию Даниилу Чуфарову городской голова Вадим Бойченко вручил нагрудный знак «Почетный гражданин Мариуполя». «Даниил неоднократно прославлял наш город и Украину на международной арене, внес достойный личный вклад в популяризацию спорта и заслужил это почетное звание своей силой духа и несокрушимым характером», – отметил мэр. Даниил дважды становился олимпийским призером, он также стал обладателем ордена «За мужество».

«Я благодарен всем, кто инициировал присвоение мне этого звания и поддержал это решение, – сказал в ответном слове рекордсмен и почетный гражданин. – Я ждал этого события. Награда станет еще одним стимулом стремиться к дальнейшим свершениям, делать новые добрые дела для Мариуполя. Горжусь этим званием!»

С наградой Даниила Чуфарова поздравил член исполкома, глава Совета общественных организаций Мариуполя Дмитрий Забавин. «Даниил заслужил это почетное звание не только благодаря своим спортивным достижениям, – подчеркнул Забавин. – Он активно занимается общественной работой, много помогает людям с ивалидностью и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это полностью заслуженная награда!»

Соб. инф.