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Вторник, 4 июля 2017 года, № 66


Лашин сменит Мугли?

Мэр хочет видеть в составе исполкома активных общественников

Из состава исполкома собираются исключить двух членов – бывшего представителя полка «Азов» Сергея Кутракова и общественника Лидию Мугли и ввести главу мариупольской ячейки Радикальной партии стронгмена Александра Лашина.

Если по поводу экс-азовца вопросов ни у кого не возникло (Кутраков покинул Мариуполь и проживает в другом городе), то проект решения об исключении Мугли вызвал волну негодования. Так, некоторые мариупольские активисты расценили вывод Лидии Мугли из состава исполкома не иначе как «наезд на демократию» и нежелание городской власти мириться с «неудобными» представителями общественности.

«Лидия Мугли была председателем Общественного совета, который прекратил свое существование при исполнительном комитете еще в апреле 2017 года, – прокомментировал ситуацию городской голова Вадим Бойченко. – Состав исполкома пересматривается согласно установленному порядку, в соответствии с законом о местном самоуправлении. Если Общественный совет соберется, выдвинет нового кандидата, проголосует за него, то, конечно, тот может войти в состав исполкома. Что касается Лидии Мугли, она может стать членом исполнительного комитета и как работник СРЗ, но для этого предприятие должно обратиться с этим предложением».

Как считает мэр и представители организаций – инициаторов исключения Лидии Мугли, работа Общественного совета и, соответственно, его председателя была недостаточно эффективной. Для сравнения Вадим Бойченко привел пример работы другого общественника, члена исполкома Дмитрия Забавина: «Это достаточно активный общественный деятель, который сегодня занимается вопросами транспорта, жилищно-коммунальной сферы и действительно помогает Мариуполю. Такие люди выходят с конструктивными предложениями и возможными решениями».

Таким же активным представителем исполнительного комитета, работающим на благо города, может стать и новый кандидат Александр Лашин. Как отметил Вадим Бойченко, проект решения об исключении двух членов исполкома и введении нового будет вынесен на следующую сессию горсовета.

Соб. инф.  


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