Вторник, 4 июля 2017 года, № 66





Спортсмену, тренеру, директору

Фото автора. Торжественный момент. По инициативе друзей и родственников Евгения Червякова на входе в ДЮСШ №5 появилась мемориальная доска.





На входе в детско-юношескую школу №5 установили мемориальную доску Евгению Червякову

На церемонию открытия мемориальной доски бывшему бессменному директору ДЮСШ №5 Евгению Червякову пришли близкие, друзья, работники и воспитанники школы.

«Благодаря его компетентности, энергии, организаторским способностям, на протяжении почти 30 лет спортивный комплекс ни на один день не прекращал свою работу. А созданный имвЂ‚тренерско-педагогический коллектив и сегодня продолжает воспитывать чемпионов, которые прославляют Мариуполь, нашу область и Украину», – отметил советник председателя Центральной райадминистрации Анатолий Каруник, давний друг Евгения Червякова.

По словам единомышленников, Евгений Викторович видел главную задачу тренерского коллектива в том, чтобы не только оздоровлять детей, но и развивать их интеллектуально.

«Мы достигли многих высот благодаря нашему тренеру, его упорству, настойчивости и вере в нас. Большинство людей помнят Евгения Червякова как профессионала и хорошего человека», – подчеркнул Даниил Чуфаров.

Дочь тренера, Виктория, не могла сдержать слез: «Очень тяжело терять родную душу и осознавать, что отца больше нет». Она от всего сердца поблагодарила всех причастных к установке мемориальной доски.

С такой инициативой обратились к городским властям друзья тренера, мариупольские спорт­смены, коллектив ДЮСШ №5. Предложение поддержали в департаменте образования и на сессии городского совета. Изготовлена мемориальная доска на добровольные пожертвования.

В память о педагогах

В Мариуполе установлены три мемориальные доски заслуженным педагогам: директору ОШ №40 Евгению Мисько, директору гимназии №2 (бывшей ОШ №60) Ивану Пирч, директору ДЮСШ №5 Евгению Червякову.

Анжелика Романова