Экстренно вызвать право­охранителей, записаться на прием в Нацполицию в режиме электронной очереди, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, узнать время прибытия транспорта и даже зарядить телефон – отныне такую возможность предоставляет умная остановка общественного транспорта на пр. Нахимова.

С почином, Мариуполь!

Проект представили горожанам 1 июля, на открытии смарт-остановки заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил: «Это еще один элемент той современной системы безопасности, которую мы внедряем в Донецкой области, - у нас действует ­Единый аналитический сервисный центр, умные смарт-остановки, устанавливаются камеры видеонаблюдения. Таким образом мы обеспечиваем безопасность повсюду на Донетчине, чтобы люди были защищены».

Амбициозные планы полиции не ограничиваются только одной смарт-­остановкой, ими планируется оборудовать всю Донецкую область.

Инициативу полиции поддержала городская власть и руководство телекоммуникационно-производственного предприятия «Формат»: «Нам удалось реализовать последние достижения IT-технологий. Здесь есть сенсорная панель, видеонаблюдение, Wi-Fi, кнопка экстренного вызова, LED-освещение и экран, на котором можно увидеть, через какое время прибудет транспорт», – рассказал директор «Формата» Андрей Андрейко.

Таким образом, в систему мониторинга движения коммунального транспорта уже действующего нового муниципального приложения, отслеживающего прибытие трамваев, троллейбусов и коммунальных автобусов, успешно была включена и «умная» остановка – комплексный подход способствует повышению комфортности жизни горожан.

Испытали на практике

В ходе презентации генерал Вячеслав Аброськин по просьбе журналистов проверил, как работает кнопка экстренного вызова полиции.