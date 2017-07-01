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В Мариуполе появилась смарт-остановка
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Вторник, 4 июля 2017 года, № 66


В Мариуполе появилась смарт-остановка

Умный город. Технологии третьего тысячелетия уже на службе у местной системы безопасности.

Первый в Донецкой области умный пункт ожидания дополнил современную комплексную систему безопасности в нашем городе

Экстренно вызвать право­охранителей, записаться на прием в Нацполицию в режиме электронной очереди, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, узнать время прибытия транспорта и даже зарядить телефон – отныне такую возможность предоставляет умная остановка общественного транспорта на пр. Нахимова.

С почином, Мариуполь!

Проект представили горожанам 1 июля, на открытии смарт-остановки заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил: «Это еще один элемент той современной системы безопасности, которую мы внедряем в Донецкой области, - у нас действует ­Единый аналитический сервисный центр, умные смарт-остановки, устанавливаются камеры видеонаблюдения. Таким образом мы обеспечиваем безопасность повсюду на Донетчине, чтобы люди были защищены».

Амбициозные планы полиции не ограничиваются только одной смарт-­остановкой, ими планируется оборудовать всю Донецкую область.

Инициативу полиции поддержала городская власть и руководство телекоммуникационно-производственного предприятия «Формат»: «Нам удалось реализовать последние достижения IT-технологий. Здесь есть сенсорная панель, видеонаблюдение, Wi-Fi, кнопка экстренного вызова, LED-освещение и экран, на котором можно увидеть, через какое время прибудет транспорт», – рассказал директор «Формата» Андрей Андрейко.

Таким образом, в систему мониторинга движения коммунального транспорта уже действующего нового муниципального приложения, отслеживающего прибытие трамваев, троллейбусов и коммунальных автобусов, успешно была включена и «умная» остановка – комплексный подход способствует повышению комфортности жизни горожан.

Испытали на практике

В ходе презентации генерал Вячеслав Аброськин по просьбе журналистов проверил, как работает кнопка экстренного вызова полиции.

Спустя три минуты после нажатия кнопки на место прибыл полностью экипированный отряд правоохранителей, готовый предоставить любую необходимую помощь.

Остановка оборудована монитором, на котором постоянно отображается информация о деятельности полиции и актуальные новости, касающиеся обстановки в Мариуполе. Позаботились разработчики и о таких насущных нуждах, как зарядка мобильного телефона. Остановка оборудована зарядным устройством для всех типов мобильных телефонов и прочих гаджетов.

Протестировать смарт-остановку полицейские пригласили мари­упольскихвЂ‚старшеклассников, молодые жители города по достоинству оценили преимущества данного проекта.

«Это очень удобно. Я считаю, что такие остановки должны быть в каждой точке нашего города», – говорит старшеклассник Эдуард, а Екатерина, также гостья открытия, отметила: «Самое главное – это экстренный вызов. Когда нет телефона, нет людей вокруг, некого позвать на помощь – просто нажал кнопку и уверен, что полиция приедет».

Кроме того, в течение месяца на остановке будет установлен ibox, с помощью которого можно обращаться в полицию онлайн, получить доступ к законодательной базе, справочную информацию по правовым вопросам и многое другое.

После презентациивЂ‚Вячеслав Аброськин пригласил всех посмотреть на процесс работы системы безопасности в Едином аналитическом сервисном центре (UASC) .

Присутствующие смогли лично увидеть, как смарт-остановка вписалась в систему безопасности в Мариуполе. «Камеры видеонаблюдения, новые полицейские автомобили с трекерами, позволяющими отслеживать маршруты машин, и планшетами, на которые правоохранителям поступает информация, мобильное приложение «Полиция 102» с функцией родительского контроля – все эти современные технологии – система комплексного обеспечения ­охраны общественного порядка», – подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Все по уму

Остановка подключена к Единому аналитическому сервисному центру (UASC), куда поступает видео с камер наблюдения. Они фиксируют все вокруг, поэтому люди, ожидающие транспорт на такой остановке, находятся под неустанной защитой полиции.

 

 

Антон Луковников. Фото Владислава Лупаненко  


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