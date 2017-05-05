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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46

Город спорта с Александром Куртовым

Старты легкоатлетов

На стадионе «Ильичевец» состоялся лично-командный розыгрыш кубка Мариуполя по легкой атлетике

В соревнованиях приняливЂ‚участиевЂ‚свыше ставЂ‚мастероввЂ‚«королевывЂ‚спорта»вЂ‚независимо от возраста. Победители и призерывЂ‚определялись в 14 дисциплинах, из них восемь – беговых, четыре – метание и две – прыжковые.

Высокие результаты показали в толкании ядра мужчины. В этом секторе соревновалось 12 человек, вес снаряда – 7,25 кг. Первое место с результатомвЂ‚14,47 мвЂ‚занялвЂ‚Дмитрий Степнов. Второе местовЂ‚у чемпионавЂ‚Украины среди спортсменов с нарушением опорно-двигательноговЂ‚аппаратавЂ‚Александра Белобокова – 14,19 м, третье –вЂ‚у АшотавЂ‚Галстяна, 12,98 м. Все три призера тренируются в КДЮСШ №4 у Владимира Орехова.

В забеге на 200 м среди девушек первые две спорт­сменки показаливЂ‚одинаковое время – 26,6 сек. Победительницами стали  Карина Пирумшоева и АльбинавЂ‚Куракулова-вторая. А 800 метров быстрее всех преодолела Екатерина Тяжченко, ее победное время – 2 мин 26,1 сек. В командном зачете всех опередили легкоатлеты областной КДЮСШ «Украина», у них 224 очка. Второе место у команды КДЮСШ №4 – 218 очков, на третьем – КУ КДЮСШ «Меотида» – 204 очка.

  


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