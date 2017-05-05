Пятница, 5 мая 2017 года, № 46

Город спорта с Александром Куртовым



Старты легкоатлетов

На стадионе «Ильичевец» состоялся лично-командный розыгрыш кубка Мариуполя по легкой атлетике

В соревнованиях приняливЂ‚участиевЂ‚свыше ставЂ‚мастероввЂ‚«королевывЂ‚спорта»вЂ‚независимо от возраста. Победители и призерывЂ‚определялись в 14 дисциплинах, из них восемь – беговых, четыре – метание и две – прыжковые.

Высокие результаты показали в толкании ядра мужчины. В этом секторе соревновалось 12 человек, вес снаряда – 7,25 кг. Первое место с результатомвЂ‚14,47 мвЂ‚занялвЂ‚Дмитрий Степнов. Второе местовЂ‚у чемпионавЂ‚Украины среди спортсменов с нарушением опорно-двигательноговЂ‚аппаратавЂ‚Александра Белобокова – 14,19 м, третье –вЂ‚у АшотавЂ‚Галстяна, 12,98 м. Все три призера тренируются в КДЮСШ №4 у Владимира Орехова.