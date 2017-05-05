Пятница, 5 мая 2017 года, № 46 Город спорта с Александром Куртовым

Победная серия лидера продолжается Атака со «второго этажа». И голевой пас Кисиля, и результативный удар Фомина были выполнены головой.



Мариупольская команда выиграла очередной поединок чемпионата страны После победы в Черкассах главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов сделал несколько изменений в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Дениса Кожанова на поле вышел Александр Мигунов. В центре обороны в паре с Сергеем Яворским сыграл залечивший травму Сергей Вакуленко. А Евгений Неплях, подменявший Вакуленко, отправился на левый фланг, где до этого играл Иван Цюпа. Вернулся в основной состав Виталий Кольцов, отбывший дисквалификацию. Начало поединка прошло в равной борьбе. «Гелиос» считается одной из лучших команд первой лиги по игре в обороне. Тренер «солнечных» Сергей Сизихин выстроил довольно крепкую оборону, вследствие чего в стартовые 20 минут матча хозяева поля провели лишь несколько опасных атак, так и не завершившихся взятием ворот харьковской команды. Среди гостей активной игрой выделялся бывший футболист молодежного состава «Ильичевца» Антон Кича, который попытался обострить ситуацию на левом фланге и дважды неточно пробил издали. В середине тайма «Ильичевец» окончательно захватил инициативу, особенно активно угрожали воротам «Гелиоса» два Руслана – Кисиль и Фомин. Но до поры до времени их усилия не приносили результата. Основные события в матче развернулись после перерыва. После подачи углового Сергей Яворский скинул мяч на Виталия Кольцова, и полузащитник «Ильичевца» метров с 18-ти отправил мяч в верхний угол ворот соперника – 1:0. Это был третий мяч Кольцова, забитый им в этом чемпионате. Спустя 15 минут приазовцы забили второй гол. Александр Насонов с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Кисиль головой переадресовал мяч в центр вратарской, где Фомин, опередив защитника харьковчан, пробил мимо вратаря в ворота – 2:0. Это был восьмой точный удар форварда в чемпионате Украины. На 89-й минуте на домашней арене «Ильичевца» дебютировал Роже Гомис. Представитель Сенегала под овации трибун заменил Кольцова. Матч так и завершился победой «Ильичевца» со счетом 2:0. Это была 22-я виктория подопечных Александра Севидова в чемпионате. Мариупольская команда уверенно продолжает лидировать среди коллективов первой лиги, опережая «Верес» из Ровно на девять очков. Александр Севидов в послематчевом комментарии отметил: «Гелиос» – хорошая команда. Харьковчане не зря практически весь чемпионат располагаются в верхней части таблицы. Это очень неуступчивый боевой коллектив. Мы об этом говорили до матча, и «Гелиос» так и сыграл. В первом тайме гости не дали нам возможности создавать опасные моменты у их ворот, были только полумоменты. Хотя ход игры мы контролировали. Но когда футболисты «Гелиоса» «подсели» физически – пошли разрывы между линиями, а у нас появились свободные зоны, которыми мы и воспользовались. После игры я поздравил ребят с победой, кстати, нам уже пора собирать вещи в Черновцы. Поездка предстоит длительная». Свой следующий поединок «Ильичевец» проведет на выезде 8 мая с «Буковиной». А ближайший домашний матч мариупольская команда сыграет 13 мая с «Вересом» из Ровно. Составы футбольных команд «Ильичевец»: Худжамов, Насонов, Яворский, Вакуленко, Неплях, Кольцов (Гомис, 89), Рудыка (Новотрясов, 76), Мишнев, Кисиль, Мигунов (Тищенко, 76), Фомин. «Гелиос»: Волынец, Акубардия, Чередниченко, Лобойко, Кравченко, Скоблов, Луценко, Субочев, Комарницкий (Ивашко, 52), Кича (Норенков, 81), Семенец (Абеленцев, 75).