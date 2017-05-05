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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46
Городская афиша
Памятный знак «Пушка»
6 мая, 9:00 – торжественный митинг ко Дню Победы.
Площадь у памятника Воину-освободителю
9 мая, 10:00 – городской торжественный митинг ко Дню Победы.
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)
6 мая, 18:00 – «Примадонны» (Кен Людвиг), комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Константин Добрунов.
7 мая, 12:00 – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (Алексей Толстой), музыкальная сказка в двух частях по мотивам одноименной повести. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.
7 мая, 18:00 – Libertango (Павел Арье), танго свободы без антракта по пьесе «Слава героям». Режиссер-постановщик –Анатолий Левченко.
10 мая, 18:00 – «Наполеон и корсиканка» (Иржи Губач), комедия в одном действии.
Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
11 мая, 18:00 – «Дама-невидимка» (Педро Кальдерон), комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Сергей Мусиенко.
Городской Дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
6 мая, 13:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций.
6 мая, 17:00 – к 71-й годовщине Великой Победы: «Пример великой жизни» – вечер памяти в клубе «Встреча».
7 мая, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.
7 мая, 14:00 – «Вам всем, кто вынес ту войну, поклон и память поколений!» – чествование ветеранов.
7 мая, 17:00 – заседание клуба любителей современной музыки «Кaвер-Тайм».
8 мая, 16:00 – «С Днем Победы!» – праздничная концертная программа для ветеранов.
Городской Дворец культуры
(ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54)
6 мая, 9:00 – праздничная выставка городского клуба радиолюбителей.
6 мая, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
6 мая, 16:00 – творческий отчет образцового ансамбля современной и эстрадной хореографии «Адреналин».
7 мая, 10:00 – международный фестиваль детского и молодежного творчества «Азовская жемчужина».
7 мая, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь – Дикси».
Дворец культуры «Молодежный»
(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)
8 мая, 17:00 – концерт ко Дню памяти и примирения «Мы помним».
Дворец металлургов
(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74)
7 мая, 16:00 – отчетный концерт ансамбля народного танца «Дружба» (городского Дворца эстетического воспитания).
8 мая, 16:00 – ко Дню Победы: чествование ветеранов-металлургов.
Центральная библиотека имени Короленко
(пр. Мира, 93-б, т. (0629) 34-45-66)
7 мая, 13:00 – заседание дискуссионного клуба Docudays UA: к/ф Элисон Клеймен «Ночная ведьма» (США).
Городской сад
6 мая, 16:00 – игровая программа для детей.
6 мая, 17:00 – концерт творческих коллективов.
Парк 50-летия Победы
6 мая, 16:30 – игровая программа для детей.
Административная площадь
6 мая, 14:00 – (Не)монстрация – акция «Платформы «ТЮ».