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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46


Обратная связь с Татьяной Мацковой

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Юные знатоки природы

«Каждый год ко Дню Земли в нашем городе проходит декада окружающей среды. Подводя ее итоги, Дом творчества детей и юношества Приморского района организовал для учеников 5-7-х классов интеллектуально-познавательную игру «Знатоки природы». В ней участвовали девять команд школ района: №№ 15, 31, 32, 33, 23, 26, 29, 54 и гимназии №2. Всего 72 участника вместе с педагогами.

К нам присоединились и активисты клуба «Зеленый росток» Алина Натарина и Виктория Беляева, а также координатор работы проекта «Зеленый росток», педагог-организатор детско-юношеского клуба «Витязь» Юлия Трофимова, которые оценивали игру вместе с жюри. Первое место заняла команда ОШ №23, второе – ОШ №26, третье – ОШ №15», – рассказала культорганизатор Дома творчества детей и юношества Приморского района Нина Луганченко.

Кондукторы выгоняют детей-льготников

«Уважаемая редакция, хочу сообщить о возмутительном происшествии. 19 апреля я ехала с утра на работу в автобусе №124 и всю дорогу (а ехала я минут 40) наблюдала, как кондуктор заставляла детей с льготными удостоверениями выходить из автобуса. Казалось, она просто пользовалась их беззащитностью, поскольку пенсионеров-льготников не трогала, они могут за себя постоять. Я сама воспитываю двух детей-сирот, и они неоднократно рассказывали, что их высаживали из 124-го при предъявлении льготного удостоверения. Я записала номер маршрутки – АН 0035 АА. Возможно, городская власть сможет как-то повлиять на ситуацию или кондукторы задумаются, что нарушают закон», – написала читательница Алла Алексеевна.

«Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют инвалиды 1, 2, 3 групп, участники боевых действий, пострадавшие и ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС 1-й и 2-й категорий, военные пенсионеры и вдовы военных, пенсионеры спецслужбы связи и другие категории. Если говорить о детях, то бесплатно могут ездить инвалиды 1 и 2 групп и дети из многодетных семей. Конечно, кондуктор не имела права их высаживать. Еще в прошлом году были проблемы из-за отсутствия бланков для удостоверений детям из многодетных семей. Приходилось выдавать временные справки, но на них есть фотография, печать и разъяснение, что этот документ имеет такую же силу, как удостоверение», – объяснила начальник отдела персонифицированного учета льготных категорий граждан муниципалитета Оксана Ростовская.

Уличные торговцы не сдаются

«Вдоль тротуара от проспекта Строителей к Дому быта давненько процветает стихийная торговля. После того как городская власть начала с ней активно бороться, предприниматели просто стали перемещать свои прилавки с центральной улицы вглубь переулка. Тротуар и так узкий, а тут еще приходится делить его с овощными лотками и прилавками с одеждой. Знают ли власти об этом участке и будет ли здесь наведен порядок?» – спрашивает читатель Владимир Божиновский.

«Место находится у нас на контроле. Мы постоянно организовываем рейды с участием специалистов райадминистрации и полиции. Неоднократно составляли протоколы. Сейчас комиссия рассматривает заявки от предпринимателей на выносную торговлю в этих местах. Думаю, что в мае этот вопрос уже будет решен, и тогда станет ясно, появятся ли там законные места для выносной торговли в соответствии с архетипом. Все остальные торговые объекты будут убраны. Возможно, придется организовать там пост по контролю за нарушителями», – рассказал начальник инспекции по благоустройству Мариупольского горсовета Сергей Марчук.

  


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