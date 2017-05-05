Пятница, 5 мая 2017 года, № 46

Уголок отдыха для медиков Минутка релаксации. В перерывах между вызовами – отдых и общение в уютной беседке.



Металлурги – медикам. Общими усилиями сотрудников ССМП и «Зеленого центра Метинвест» преображается территория станции.



«Зеленый центр Метинвест» создал комфортные условия для досуга сотрудников скорой помощи Труд медиков городской станции скорой медицинской помощи весьма неспокойный и стрессовый. Для того чтобы сотрудникам ССМП было где передохнуть между вызовами, активисты общественного союза «Зеленый центр Метинвест» оборудовали во дворе станции комфортный уголок – поставили беседку и удобные скамейки, провели озеленение. Помогли реализовать мечту «Благоустроенная, чистая, красивая и зеленая территория тоже оздоровляет человека, вызывает у него положительные эмоции, – говорит главврач ССМП Валерий Закржевский. – Создать на территории больницы такой уголок отдыха, где могли бы проводить свободное время сотрудники станции, а также пациенты и посетители, – наша давняя мечта. Реализовать ее нам помог «Зеленый центр Метинвест». У этой общественной организации слова никогда не расходятся с делом: пообещали помочь – сделали. Я считаю, такие зоны отдыха должны быть в каждом лечебном учреждении. Огромное спасибо руководству и сотрудникам центра, а также нашим металлургам за поддержку!» «Это приятный сюрприз для всех нас, – делятся фельдшеры-практиканты ССМП. – Теперь мы можем выйти отдохнуть на улицу, посидеть в тени, попить кофе, почитать прессу, поговорить. Общаемся, обмениваемся впечатлениями друг с другом, а более опытные сотрудники что-то советуют нам, практикантам, рассказывают о тонкостях практической работы медика скорой помощи. Хотим поблагодарить активистов «Зеленого центра Метинвест» и обещаем, что мы в свою очередь будем поддерживать здесь порядок». Взаимовыгодное сотрудничество медиков и металлургов «Труд медиков – очень напряженный: приходится много ездить по вызовам, спасать жизни людей, – подчеркнул координатор «Зеленого центра Метинвест» Сергей Магера. – В перерывах им нужен отдых, чтобы они могли хоть немного расслабиться и провести время в спокойной, уютной обстановке, поэтому очень важно создать им для этого все условия. Благодаря поддержке со стороны наших металлургических предприятий, в том числе и финансовой, «Зеленый центр Метинвест» имеет возможность помогать и нашим медицинским учреждениям. Это сотрудничество продолжается не первый год и будет развиваться в дальнейшем». На поддержку мариупольских металлургов и активистов «Зеленого центра Метинвест» надеются и медработники станции скорой помощи. Как рассказал Валерий Закржевский, градообразующие металлургические предприятия оказывают помощь не только в благоустройстве территории больниц. Так, не­давно благодаря финансовой под­держке мариупольских меткомбинатоввЂ‚быловЂ‚отремонтировано здание станции скорой медицинской помощи, которое находится в Левобережном районе. «Оказывать поддержку нашим медикам, безусловно, необходимо, – считает Сергей Магера. – Они лечат, спасают жителей города, в том числе и металлургов, а мы в свою очередь должны помогать им». Комфорт – в наших руках «Сотрудники городской станции скорой медицинской помощи в свободное время проводят субботники, озеленяют территорию, высаживают цветы, деревья и кустарники. В благоустройстве нам всегда помогал и помогает «Зеленый центр Метинвест». Общими силами мы можем создать комфортные условия для работы и отдыха медперсонала», – отметил главный врач ССМП Валерий Закржевский.

Татьяна Собецкая