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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46


Уголок отдыха для медиков

Минутка релаксации. В перерывах между вызовами – отдых и общение в уютной беседке.
Металлурги – медикам. Общими усилиями сотрудников ССМП и «Зеленого центра Метинвест» преображается территория станции.

«Зеленый центр Метинвест» создал комфортные условия для досуга сотрудников скорой помощи

Труд медиков городской станции скорой медицинской помощи весьма неспокойный и стрессовый. Для того чтобы сотрудникам ССМП было где передохнуть между вызовами, активисты общественного союза «Зеленый центр Метинвест» оборудовали во дворе станции комфортный уголок – поставили беседку и удобные скамейки, провели озеленение.

Помогли реализовать мечту

«Благоустроенная, чистая, красивая и зеленая территория тоже оздоровляет человека, вызывает у него положительные эмоции, – говорит главврач ССМП Валерий Закржевский. – Создать на территории больницы такой уголок отдыха, где могли бы проводить свободное время сотрудники станции, а также пациенты и посетители, – наша давняя мечта. Реализовать ее нам помог «Зеленый центр Метинвест». У этой общественной организации слова никогда не расходятся с делом: пообещали помочь – сделали. Я считаю, такие зоны отдыха должны быть в каждом лечебном учреждении. Огромное спасибо руководству и сотрудникам центра, а также нашим металлургам за поддержку!»

«Это приятный сюрприз для всех нас, – делятся фельдшеры-практиканты ССМП. – Теперь мы можем выйти отдохнуть на улицу, посидеть в тени, попить кофе, почитать прессу, поговорить. Общаемся, обмениваемся впечатлениями друг с другом, а более опытные сотрудники что-то советуют нам, практикантам, рассказывают о тонкостях практической работы медика скорой помощи. Хотим поблагодарить активистов «Зеленого центра Метинвест» и обещаем, что мы в свою очередь будем поддерживать здесь порядок».

Взаимовыгодное сотрудничество медиков и металлургов

«Труд медиков – очень напряженный: приходится много ездить по вызовам, спасать жизни людей, – подчеркнул координатор «Зеленого центра Метинвест» Сергей Магера. – В перерывах им нужен отдых, чтобы они могли хоть немного расслабиться и провести время в спокойной, уютной обстановке, поэтому очень важно создать им для этого все условия. Благодаря поддержке со стороны наших металлургических предприятий, в том числе и финансовой, «Зеленый центр Метинвест» имеет возможность помогать и нашим медицинским учреждениям. Это сотрудничество продолжается не первый год и будет развиваться в дальнейшем».

На поддержку мариупольских металлургов и активистов «Зеленого центра Метинвест» надеются и медработники станции скорой помощи.

Как рассказал Валерий Закржевский, градообразующие металлургические предприятия оказывают помощь не только в благоустройстве территории больниц. Так, не­давно благодаря финансовой под­держке мариупольских меткомбинатоввЂ‚быловЂ‚отремонтировано здание станции скорой медицинской помощи, которое находится в Левобережном районе. «Оказывать поддержку нашим медикам, безусловно, необходимо, – считает Сергей Магера. – Они лечат, спасают жителей города, в том числе и металлургов, а мы в свою очередь должны помогать им».

 

Комфорт – в наших руках

«Сотрудники городской станции скорой медицинской помощи в свободное время проводят субботники, озеленяют территорию, высаживают цветы, деревья и кустарники. В благоустройстве нам всегда помогал и помогает «Зеленый центр Метинвест». Общими силами мы можем создать комфортные условия для работы и отдыха медперсонала», – отметил главный врач ССМП Валерий Закржевский.

 


 

 

 

 

Татьяна Собецкая  


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