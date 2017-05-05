Пятница, 5 мая 2017 года, № 46





Помним и чтим

Ко Дню Победы ветераны получат разовую денежную помощь

Ежегодно к 9 Мая государство выплачивает ветеранам войны разовую денежную помощь, которая предусмотрена украинским законодательством. К участникам боевых действий приравниваются и лица, которые в составе добровольческих формирований принимали непосредственное участие в АТО, находясь в районах антитеррористической операции в период ее проведения, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав Во­оруженных сил, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов.

Получить выплаты бывшие бойцы должны до 5 мая, а размер пособия каждый год утверждает Каб­мин – в 2017-м суммы вырастут примерно на 25%. После утверждения данного вида помощи порядок ее начисления спровоцировал немало вопросов среди ветеранов. Особенно это касалось тех, кто получил соответствующий статус совсем недавно, с началом проведения АТО.

Для получения денег в 2017 году участники боевых действий, уволенные в запас, должны были до 30 апреля подать в райвоенкомат по месту приписки соответствующие документы.

Обязательно выплаты получат инвалиды войны (средства будут перечислены на банковский счет, либо их можно будет получить в почтовом отделении), а также участники боевых действий, которые продолжают нести службу. Для этого им не понадобится писать заявления и предоставлять дополнительные документы.

Обратиться за получением помощи можно вплоть до 30 сентября 2017 года. Для граждан, имеющих заслуги перед Родиной, а также инвалидов І группы размер разовой выплаты в этом году составит 3500 грн. Инвалиды II группы получат 3100 грн, III группы – 2700 грн. Участникам боевых действий и несовершеннолетним узникам концлагерейвЂ‚государствовЂ‚выплатит по 1200 грн, членам семей умерших инвалидов и участников войны, а также жертв нацистских преследований,вЂ‚которыевЂ‚признанывЂ‚инвалидами, – 600 грн. Участники войны и бывшие узники конц­лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с нацио­нал-социалистическим режимом в тылу врага получат по 500 грн. По информации Мариупольского горсовета, в 2017 году в нашем городе разовая помощь к 9 Мая будет выплачена более 11,5 тысячи горожан вышеперечисленных категорий.

Владимир Щербаков