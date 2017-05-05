Пятница, 5 мая 2017 года, № 46





Экономить придется еще больше

Социальные нормы потребления сократили

Кабинет министров снизил социальный норматив потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии в отопительный период для начисления размера субсидии с 1 мая 2017 года.

На объемы, потребленные сверх социальной нормы, субсидия не распространяется, в части превышения коммунальные услуги оплачиваются в стопроцентном размере.

В частности, пересмотрены социальные нормативы использования тепловой энергии для централизованного отопления абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета, – с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц. Нормативы электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц.

Нормативы природного газа для индивидуального отопления изменены с 5,5 куб. метра до 5 куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц.

Также пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

В свою очередь, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что таким образом Кабмин «приблизил социальные нормативы к реальному потреблению услуг».

По подсчетам Минсоцполитики, из-за «завышенных» социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулировали граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне (2015 – 2016 годы) «переплатило» по субсидиям более 14,5 млрд грн. Фактически эти нормы будут действовать в новом отопительном периоде, хотя и вступают в силу с 1 мая.