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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46


Нашел отца почти 73 года спустя

Родные погибшего солдата отыскали его могилу в Беларуси

В начале 1944 года на территории Гомельской области в Белоруссии проходили ожесточенные бои, на полях сражений полегли десятки тысяч солдат, в том числе украинских. Здесь принял свой последний бой и наш земляк, солдат стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта Александр Малик. Точное место захоронения бойца его родственники отыскали спустя почти 73 года после его гибели…

Без кормильца

 «Александр Николаевич Малик, отец шестерых детей, получил повестку на фронт в сентябре 1943 года, – рассказывает внучка солдата Маргарита Ражева (Малик). – Семья жила тогда в селе Осипенко Запорожской области. Выживали как могли. Дедушка очень не хотел оставлять жену и детей без единственного кормильца, но и не отдать свой долг Родине он не мог».

В конце декабря того же года Александр пришел домой раненый. Пробыл недолго, снова попрощался с детишками и уехал на фронт. Родные видели его тогда в последний раз.

В июне 1944-го, в битве за Белоруссию дивизия в составе 3-й армии готовилась к легендарной военной операции «Багратион». Стрелку Александру Малику так и не довелось принять в ней участие. Как рассказал его однополчанин, позже разыскавший семью солдата в Мариуполе, во время обстрела тот был смертельно ранен. Умирая, звал сына… 

 Мир не без добрых людей

Все эти долгие годы после получения рокового известия семья не знала, где похоронен муж и отец. У сыновей Александра Малика уже выросли свои дети и даже внуки. Разыскать место захоронения удалось только недавно. Помог случай.

«Поиском могилы занялась внучка Александра Малика, Маргарита, позже к этой работе подключилась и ее дочь, – говорит сын погибшего воина Александр Малик. – Они размещали объявления о розыске в сети Интернет, просили откликнуться всех, кто что-либо знает о тех кровопролитных боях в Белоруссии. Нужную информацию удалось получить после обращения в Международную организацию «Бессмертный полк», которая занимается в том числе и поиском пропавших без вести солдат. Нам прислали официальный документ о братском захоронении в белорусской деревне Грабово».

Родственников погибшего насторожило, что возле фамилии Малик была указана дата перезахоронения останков солдата. Нужны были дополнительные сведения, где именно он погиб и где покоится теперь.

«Нам и здесь повезло, мир не без добрых людей, – рассказывает Маргарита Ражева. – Историк Александр Климович, уроженец Белоруссии, увидев на сайте «Бессмертного полка» нашу просьбу о помощи, прислал письмо с документами и фотографиями. Как выяснилось, в августе 1957 года из деревни Грабово было произведено перезахоронение в братскую могилу, расположенную в деревне Старое Село Рогачевского района Гомельской области. Всего в ней похоронено более 2800 солдат, имена больше половины из них неизвестны».

Потомки солдата, павшего в боях за Белоруссию, собираются навестить братскую могилу в Старом Селе и отдать дань памяти и уважения нашему земляку.

Татьяна Собецкая  


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