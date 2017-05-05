Пятница, 5 мая 2017 года, № 46

Мы помним Благодарные чтут потомки. Только те, кто не забывает о прошлом, могут построить будущее.



Жизнь, прожитая не напрасно. Несмотря на нелегкий жизненный путь, Нинель Немировская сумела сохранить оптимизм и надежду.



Память о подвиге и славе ветеранов передается из поколения в поколение Не так много осталось ветеранов, фронтовиков, очевидцев самой большой, разрушительной и кровопролитной Второй мировой войны в истории человечества. Самым молодым из них сегодня не меньше 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, большинство ветеранов хорошо помнят события военных лет и рассказывают о них своим детям, внукам и правнукам. Имена многих героев не известны широкой публике, да они и не стремятся к этому. Главное для них то, что именно их усилиями ковалась Великая Победа и в послевоенные годы восстанавливалась разрушенная страна. Сегодня мы расскажем историю о мариупольчанке, участнице боевых действий, ветеране войны и труда, сумевшей спасти сотни жизней и выжить самой, сохранив оптимизм, надежду и веру. «Нам объявили, что началась война…» …Выпускница седьмого класса Наро-Фоминской школы Нинель Немировская (тогда Волошкина) готовилась к выпускному балу. Она уже предвкушала, как наденет нарядное платье и вместе со своими школьными товарищами отпразднует завершение очередного этапа жизни – окончание семилетки и получение первого аттестата зрелости. Будущее было ясным: дальнейшая учеба в школе, вуз, работа, создание счастливой семьи… Все изменилось в один миг. «Историческая речь Молотова 22 июня разделила мою жизнь, как и жизнь всех советских людей, на «до» и «после», – вспоминает Нинель Александровна. – О собственных планах пришлось забыть. В 41-м мне было всего 15 лет. Из Наро-Фоминска довелось переехать к родным моей мамы под Мариуполь, идти работать, чтобы как-то прожить, – год трудилась на элеваторе». Когда Нинель исполнилось 16, ее направили на торфоразработки в Московскую область. С этого момента на долгие годы разошлись пути юной комсомолки и ее матери, которую вместе с заводом эвакуировали за Урал. 1942 год. Под Ленинградом идут страшные бои, а сам город отрезан от внешнего мира. Детей, стариков, раненых эвакуируют по единственному пути через Ладожское озеро – «дороге жизни». В городе Тихвин, куда вывозили блокадников и бойцов с передовой, были сформированы санитарные поезда. В городе Тихвин, куда вывозили блокадников и бойцов с передовой, были сформированы санитарные поезда. «На станции Вишеры располагалось санитарное управление Волховского фронта, руководство которого отдало распоряжение мобилизовать медицинский персонал для работы с ранеными, – рассказывает Нинель Немировская. – Комсомол рекомендовал в том числе и меня. Тогда я не знала даже, как подступить к раненому, всему пришлось учиться очень быстро на практике: как поднять, переодеть больного, перевязать, провести санобработку». Работа военного санитара – это прежде всего тяжелейший физический труд. Наша героиня так вспоминает о тех днях: «40-градусный мороз, снега по колено, а ты тащишь раненого полкилометра, километр до санпоезда. В такие моменты думалось только об одном: лишь бы не упасть вместе с бойцом, только бы дотащить его живым до врачей, которые окажут ему помощь». Как могла юная хрупкая девчушка небольшого роста поднимать и переносить раненых солдат вдвое тяжелее ее? «Мы, девочки-санитарки, просто не задумывались над этим, – говорит Нинель Александровна. – Некогда было думать… Практически круглые сутки были заняты работой: перевозили раненых из города Тихвин в Рыбинск, подальше от фронта. Было ли страшно? Да, были и страх, и отчаяние, оттого что не всех удавалось спасти, и жалость к умирающим от голода и холода ленинградцам, и ненависть к врагу…» Под мирным небом 1944 год. Надежда на скорую победу переросла в стойкую уверенность. Советские войска один за другим освобождали города России, Украины, Белоруссии. Нинель Немировская возвращается в Мариуполь, где она после долгого перерыва смогла вернуться к учебе. День Победы, как и первый день войны, отпечатался в памяти на всю оставшуюся жизнь. «Мы ждали победу, ни на минуту не сомневались, что она будет, но 9 Мая все равно пришло неожиданно, – вспоминает Нинель Александровна. – Весть о капитуляции Германии распространилась мгновенно. На улицах было полно народу, все стали как-то ближе друг к другу, радовались, что выжили и выстояли, благодарили военных за мужество, за подвиг, за наше мирное небо… Для нас, переживших войну, 9 Мая всегда будет большим праздником, днем Великой Победы!» Наступил мир, но жизнь людей наладилась не сразу. Долгие годы пришлось восстанавливать промышленность, сельское хозяйство, отстраивать разрушенное жилье. Нинель Немировская окончила школу, индустриальный техникум, пошла работать на меткомбинат имени Ильича. На заводе она трудилась без малого 30 лет. В этом году Нинель Немировской исполнился 91 год. Трудно поверить, что в таком почтенном возрасте женщина остается бодрой и, несмотря на нелегкий жизненный путь, очень жизнерадостной. Дома ей не сидится, старается побольше общаться с друзьями и соседями, если нужно – всегда поможет. Приведем лишь один эпизод из ее жизни: узнав, что почтальоны не успевают вовремя разносить корреспонденцию, Нинель Александровна на протяжении четырех лет брала на почте газеты и раскладывала их по почтовым ящикам своей многоэтажки. Совершенно бесплатно и не ожидая никакой благодарности. «А что здесь особенного? – удивляется женщина. – Мы, поколение Великой Отечественной, выносливые и закаленные люди. И считаем, что необходимо помогать другим, даже если не просят о помощи. Ведь это очень важно – любить окружающих, быть понимающим и милосердным человеком». Не забудем никогда! Нинель Александровна перебирает свои боевые награды, старые фотографии – подвиг и славу простых людей, которые принесли в жертву свою юность, здоровье, жизнь ради того, чтобы больше никогда не повторилось то страшное время, никак нельзя забыть. «В том, что Советский Союз победит фашистов, мы нисколько не сомневались, – делится Нинель Немировская. – Даже тогда, когда наша армия была вынуждена оставлять город за городом, когда с линии фронта поступали сотни тысяч убитых и раненых, а в тылу люди доедали последний кусок хлеба. Может быть, потому что мы всегда верили в лучшее, в справедливость, стране и удалось выстоять. А сейчас очень больно смотреть на то, что некоторые люди пытаются забыть нашу историю, вычеркнуть подвиг миллионов соотечественников. Разве можно такое допустить?! Мир, человеческая жизнь – самое ценное, что может быть». Так и живут наши ветераны – участники боевых действий, очевидцы кровопролитной войны, которых осталось совсем немного. Живут с надеждой на скорый мир. Жить нужно достойно «Многие удивляются: как нам, ветеранам войны, удается сохранять веру в лучшее и радоваться жизни? Почему старшее поколение в целом более стойкое, чем нынешняя молодежь? Все просто. После того как мы выстояли в борьбе с врагом, ни на секунду даже не усомнились, что можно сложить руки и сдаться, мы можем выдержать любые испытания. Потому что знаем, что такое настоящее горе и настоящие трудности. И не пасуем перед ними. Хочется еще кое-что пожелать молодому поколению. В любой ситуации необходимо оставаться Человеком. Жить достойно и с радостью встречать каждый новый день!» – считает Нинель Немировская. Татьяна Собецкая. Фото Евгения Носенко