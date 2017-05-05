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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46

Вкусно живем с Анастасией Дмитраковой

Пикник с «Ильичевцем. Город»

Рецептами блюд для весенних прогулок на природе делятся сотрудники нашей редакции

Первого мая «Ильичевец. Город» отпраздновал 88 лет. По давней традиции майские праздники не обходятся без пикников, поэтому мы подготовили для вас собственные, проверенные временем и многочисленными вылазками на природу рецепты блюд, которые легко приготовить на свежем воздухе. Помните: главный секрет – этовЂ‚хорошее настроение ивЂ‚любовь к своему делу!

ИвЂ‚еще, отдыхая на природе, не оставляйте после себя мусор.

Уха в котелке от семьи Мацковых

На пять литров воды: рыбное филе – 1 кг, обрезки лосося – 300 г, картофель – 5-6 шт., морковь – 2 шт., лук – 1-2 шт., зелень, специи, соль, перец по вкусу.

«Сваренная на природе уха с легким ароматом дымка не сравнится с той, что вы привыкли готовить на домашней кухне. Рыбу можно использовать практически любую. Самой ароматной и наваристой получится уха из свежего улова, но подойдет и рыба, купленная в супермаркете по дороге на пикник. Чтобы блюдо приобрело красивый янтарный цвет, купите заранее обрезки лосося (голову, кости и брюшки)», – советуют журналист газеты «Ильичевец. Город» Татьяна Мацкова и ее мама Наталия Мацкова.

Нарезать морковь и картофель кусочками среднего размера. Довести до кипения воду, вбросить морковь, после повторного закипания положить картофель. После закипания добавить головы и хребты (обрезки лосося) и варить 5 минут. Достать обрезки и добавить рыбное филе, варить до готовности рыбы, после чего заправить зеленью, солью, перцем и другими специями. Дать повариться еще пару минут, снять с огня.

Печеный картофель с йогуртовым соусом от Юлии Шабан

1 кг картофеля, 3 зубчика чеснока, 2 веточки розмарина, соль, перец, оливковое масло.

Для соуса: 1 пучок зеленого лука, 1 пучок редиса, 250 г натурального йогурта,  молотая паприка, укроп, петрушка, соль, перец. 

«Для пикника особого повода не нужно. Была бы хорошая погода и отличная компания», – считает рекламист «Ильичевца. Город» Юлия.

Порубить чеснок и розмарин, перемешать с оливковым маслом. Картофель разрезать вдоль на четыре части, перемешать с ароматным маслом. Выложить на фольгу, посыпать солью, перцем и запечь на мангале или в духовке. Для соуса: редиску и лук мелко нарезать, смешать с остальными ингредиентами.

Курица, маринованная в томате от Юлии Безимовой

Куриное филе – 2 шт., томатный сок – 2 стакана,  специи и соль по вкусу.

Каждую половинку филе разрезать на два пласта, постараться, чтобы половинки были одинаковой толщины. На всех кусочках сделать неглубокие надрезы «сеткой». Обвалять в специях с солью, положить в миску, залить томатным соком и оставить мариноваться часа на два (можно меньше, но мясо может быть суховатым). Жарить на решетке до готовности. «Мясо получится нежно-розового цвета», – уверяет инженер компьютерной верстки Юлия Безимова.

Кофта

Примерно на 4-5 порций:  фарш из говядины (можно из свинины или баранины) – 1 кг; лук – 1 головка; приправы: петрушка, специи  для мяса, молотый перец, соль – по вкусу.

Готовить можно на гриле или мангале. Смешать фарш с мелко нарезанными луком и петрушкой, добавить специи и соль. Сформировать не очень толстые длинные колбаски и по спирали обернуть вокруг шампура. Поместить шампуры на предварительно разогретый гриль. Поджаривать 3-5 минут с каждой стороны, равномерно поливая мясо говяжьим жиром. Когда оно прожарится до готовности, аккуратно снять с шампуров.

«Шашлык из говяжьего фарша на гриле – кофта – это традиционное блюдо египетской кухни, – рассказала журналист Татьяна Собецкая. – Подают кофту, завернув колбаски в лаваш, положив их на лепешки пита или просто на ломтики хлеба. Приправить можно соусом из натурального йогурта (без добавок), смешав его с мелко нарезанной зеленью».

  


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