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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46


План мероприятий Центра социальной защиты «Забота»

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

8 мая

9:00     заседание секции УБД;

9:00     репетиция группы солистов «Самоцветы»;

11:00   встреча в клубе «Любители живописи»;

12:30   встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»;

13:30   репетиция ансамбля «Осенний вальс».

10 мая

9:00     репетиция вокального ансамбля «Витязь»;

9:00     клуб «Любители шахмат»;

9:00     клуб «Любители футбола»;

10:00   клуб «Ветераны пограничных войск»;

11:00   заседание клуба «Любители животных»;

12:30   концерт группы солистов «Самоцветы»;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Ретро».

11 мая

9:00     клуб рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля «Азовочка»;

12:30   концерт ансамбля «Азовочка»;

12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;

13:30   репетиция ансамбля «Любисток».

12 мая

9:00     клуб «Школа эрудитов»;

10:00   занятие в клубе рукоделия «Оригами»;

10:00   репетиция ансамбля «Ивушки»;

12:30   консультация специалистов Пенсионного фонда Кальмиусского района;

13:30   репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

  


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