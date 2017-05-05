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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46
План мероприятий Центра социальной защиты «Забота»
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
8 мая
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
11:00 встреча в клубе «Любители живописи»;
12:30 встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»;
13:30 репетиция ансамбля «Осенний вальс».
10 мая
9:00 репетиция вокального ансамбля «Витязь»;
9:00 клуб «Любители шахмат»;
9:00 клуб «Любители футбола»;
10:00 клуб «Ветераны пограничных войск»;
11:00 заседание клуба «Любители животных»;
12:30 концерт группы солистов «Самоцветы»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
11 мая
9:00 клуб рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
12:30 концерт ансамбля «Азовочка»;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция ансамбля «Любисток».
12 мая
9:00 клуб «Школа эрудитов»;
10:00 занятие в клубе рукоделия «Оригами»;
10:00 репетиция ансамбля «Ивушки»;
12:30 консультация специалистов Пенсионного фонда Кальмиусского района;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».