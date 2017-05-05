Пятница, 5 мая 2017 года, № 46





Вооружены современными технологиями

Сегодня мы уже привыкли: если в городе произошло какое-то событие, новость о нем появится в Интернете уже через несколько минут. Но кто эти супергерои, которые всегда держат руку на пульсе и так оперативно готовы рассказать вам свежие новости? В нашем медиахолдинге тоже есть такие – это известное онлайн-СМИ MRPL.CITY! За небольшой промежуток времени его команда смогла сделать невозможное. Интересный контент, оперативность, современная подача и дизайн привлекли внимание мариупольцев, а сайт занял лидирующие позиции среди интернет-медиа города.

Школьникам удалось увидеть в действии журналистские гаджеты. «Интернет-пользователя уже не удивишь оперативными постами. Сеть перенасыщена информацией. Читатель хочет видеть интересную подачу, фотографии и видео. Современные технологии помогают обеспечивать полный эффект присутствия. Мы используем легкие портативные экшен-камеры и современные стабилизаторы, чтобы снимать качественное видео. Используем панорамную камеру, которая делает фото и видео на 360 градусов вокруг себя. Делаем прямые трансляции с интересных событий», – рассказал редактор сайта Владимир Селиванов.

Во время экскурсии сотрудники сайта вели прямую трансляцию в социальных сетях. Ребята с восторгом наблюдали в Интернете за ходом своего посещения редакции MRPL.CITY в собственных смартфонах.

Рассказав об этапах создания материалов для сайта, его редактор Владимир Селиванов предложил ребятам присоединиться к команде и попробовать себя в роли журналиста. «Мы всегда поощряем талантливую молодежь и открыты для новых предложений. Просто пишите о том, что вам интересно, делайте фотографии – сейчас смартфон с камерой есть практически у каждого. Мы стараемся освещать все сферы жизнедеятельности нашего города, и ваше мнение нам очень важно», – добавил Владимир Селиванов.