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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46


Взгляд изнутри

Все по-настоящему. Ребята примерили на себя роль диктора и попробовали зачитать прогноз погоды.
Редакция вдохновила. Экскурсанты признались, что начать журналистскую карьеру хотели бы именно с газеты.
Всегда онлайн. Редактор сайта mrpl.city Владимир Селиванов всегда в курсе событий.
Любимая передача. Ребята пообещали поделиться впечатлениями с ведущими «Утра».

Школьники заглянули на телевизионную и газетную кухню Мариупольского ТВ и «Ильичевца. Город» и ушли от нас с четким намерением стать журналистами

На первый взгляд профессия журналиста кажется не такой уж и сложной: пиши и показывай то, что видишь и слышишь, делись мнением экспертов. Но на деле работа в газете, на телевидении или новостном сайте в корне отличается от этого распространенного представления. На прошлой неделе в этом смогли убедиться участники мариупольских молодежных центров. Ребята побывали в редакции газеты «Ильичевец. Город», заглянули в главные студии Мариупольского телевидения и познакомились с командой сайта MRPL.CITY. Все эти СМИ – часть одной большой компании, телерадиоорганизации «Мариупольское телевидение», и каждое медиа в холдинге имеет свою специфику и целевую аудиторию.

В экскурсии приняли участие ученики старших и средних классов из разных школ города. «Не все они мечтают стать журналистами, но умение писать заметки, снимать видео и понимание «журналистской кухни» поможет им грамотнее отстаивать свои гражданские позиции и бороться за свои права», – считает руководитель журналистского кружка Молодежного центра Татьяна Гунченко.

Что остается за кадром?

Сначала ребята познакомились с секретами видеопроизводства. Вместе с редактором отдела новостей Викторией Терещенко и ведущей Юлией Васильевой они побывали в новостной студии, а самые активные попробовали себя в роли диктора. Первой вызвалась сесть в дикторское кресло ученица 11 класса Елизавета Горчакова. «Успевать читать незнакомый текст с суфлера оказалось сложнее, чем я думала. Я узнала, что у ведущих под столом есть педальки, которыми они могут приостанавливать движущийся текст. Конечно, съемочная группа, камеры и свет софитов отвлекают внимание и заставляют волноваться, но мне кажется, что для первого раза я неплохо справилась с заданием», – уверена Лиза.

Ребята посетили и студии других передач: «Утро LIVE» и «Коммуналка», а также заглянули в ньюс-рум информационного отдела. Здесь работают тележурналисты, готовят сюжеты для новостных выпусков: просматривают отснятый материал, выбирают комментарии, дополняют их закадровым текстом. Каждый сюжет проходит редактуру, исправляется и только потом попадает в выпуск новостей.

Качественный продукт

Побывали школьники и в редакции газеты «Ильичевец. Город». Сначала ребята познакомились с журналистами и фотографом. Большую часть времени эти люди проводят вне  редакции. Рабочий день журналиста состоит из встреч, звонков, интервью, конференций и презентаций, изучения документов и пресс-релизов. Собрав нужную информацию, он принимается за написание текста. Задача фотографа не менее важна – одним кадром передать настроение мероприятия или визуализировать идею журналиста.

«Каждая газетная публикация занимает больше времени, чем новость на сайте или сюжет на ТВ. Мы стараемся выбрать только самое интересное, проанализировать, собрать мнения экспертов и в итоге предложить читателю качественный полноценный материал», – рассказала ребятам главный редактор газеты «Ильичевец. Город» Елена Калайтан.

Школьники смогли пролистать архивные подшивки газеты и сравнить выпуски 70-80 годов с современными номерами. За 88 лет издание не раз меняло формат и верстку, год за годом развиваясь в ритме родного города. Елена Калайтан поделилась с экскурсантами планами по ребрендингу газеты и пригласила ребят в будущем присоединиться к творческому коллективу редакции.

«Я бы с удовольствием начала свою карьеру журналиста именно с печатного издания. Мне понравился коллектив «Ильичевца. Город» и подход к делу: на страницы газеты попадает только достоверная и полная информация», – уверена школьница Елизавета Горчакова.

Татьяна Мацкова, фото Евгения Носенко  


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