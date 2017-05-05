Пятница, 5 мая 2017 года, № 46





На слуху: значимые события недели

В Украине возрос прожиточный минимум

Согласно Госбюджету на 2017 год, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 мая составляет 1624 грн. Для детей до 6 лет – 1426 грн; от 6 до 18 лет – 1777 грн; трудоспособных лиц – 1684 грн; утративших трудоспособность – 1312 грн. Согласно этому будут начисляться и новые суммы соцпомощи. Вырастет и минимальная пенсия – с 1247 до 1312 гривен.

Бердянское может стать частью Мариуполя

В Бердянском Мангушского района прошли общественные слушания по вопросу создания объединенной тергромады. Это село в рамках админреформы хотят видеть в своем составе как Мангушский район, так и Мариуполь. Чиновники из Мангуша пообещали ремонтировать дороги, коммуникации и уличное освещение. Теперь селяне намерены заслушать представителей города.

Мариупольцы – за политическую стабильность

В центре города состоялся патриотический митинг: несколько сотен горожан в вышиванках, с национальными флагами и символикой вышли на Театральную площадь 30 апреля. Активисты заявили, что в Мариуполе необходимо сохранить стабильную ситуацию, чтобы жители могли спокойно работать, учиться и реализовывать свои мечты, что городу, как и всей Украине, необходим мир для успешного развития.

В городе завершились весенние субботники

Последний общегородской субботник нынешней весны собрал более 10 тысяч человек. В уборке участвовали все коммунальные службы, райадминистрации и предприятия. Всего в городе с наступлением тепла было убрано 4,5 тыс. м2 улиц, тротуаров, придомовых территорий, скверов и парков, ликвидировано 56 свалок. Горожане высадили 1495 зеленых насаждений.

«БазарЪ» в синагоге