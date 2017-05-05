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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46


В Мариуполе появилась сакуровая аллея

Двадцать молодых саженцев – подарок из Закарпатья

Приморский парк Мариуполя украсила сакуровая аллея «Лиги будущих полицейских», которую заложили заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. В высадке деревьев им помогали полицейские, участники лиги из лицея-школы №48, воспитанники школы-интерната №2. 

Молодые саженцы – это подарок Донетчине от главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и полиции Закарпатья. Напомним, полицейские Донецкой и Закарпатской областей сотрудничают в рамках проекта «Восток и Запад – вместе». 

«Сакура – символ не только Японии, но и японской полиции, а также начала новой жизни и безупречности. Герб с изображением сакуры носили самураи, и мы очень рады, что эти деревья появятся в Мариуполе», – поприветствовали почетных гостей члены «Клуба любителей японской культуры» и выразили надежду, что сакур в Мариуполе с каждым годом будет больше.

«Более 200 деревьев пообещали привезти в Мариуполь представители Посольства Японии в Украине, здесь появится большая аллея. Символично, что высадка деревьев происходит в год, объявленный Президентом Украины Годом Японии. И сегодня мы укрепляем отношения между нашими странами», – подчеркнул Вадим Бойченко.

«Мы сегодня все вместе заложили аллею, чтобы она каждую весну радовала жителей. Чем больше деревьев высадим, тем красивее будет Мариуполь. Важно, чтобы люди помнили, чтобы наши дети, когда вырастут, могли сказать: вот это я посадил. Мы работаем все вместе, и будем и дальше работать для народа Украины, для жителей Мариуполя, для всей Донецкой области», – подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Участники «Лиги будущих полицейских» рады возможности поучаствовать в закладке нынешней аллеи и не только.  «Мы также хотим облагородить заросший сорняками пустырь возле нашего учебного заведения», – рассказывает президент парламента «Лидер» лицея-школы №48, участник лиги Екатерина Белякова. Учащиеся хотят участвовать в создании сквера с аллеями, лавочками, качелями, теннисными столами, летней эстрадой, высадить растения, чтобы это место стало комфортной зоной отдыха как для взрослых, так и для детей.

«По этому вопросу мы уже обратились за помощью в «Зеленый центр Метинвест» и заручились поддержкой общественного союза. Наши лицеисты, среди которых много участников Лиги будущих полицейских, готовы подключиться к этому процессу – убирать территорию, красить, высаживать растения. Внутри сквера хотим разбить аллею и пригласить ребят из Славянска, Авдеевки, Гранитного», – поделилась планами заместитель директора УВК «Лицей-школа №48» Елена Котлярова.

Юлия Франжева  


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