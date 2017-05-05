Пятница, 5 мая 2017 года, № 46





Результаты тендера оспорила прокуратура

Вопрос о реконструкции канализационной насосной станции в Мариуполе завис в воздухе

Мариупольская городская прокуратура №2 подала иск в Хозяйственный суд Донецкой области к департаменту капитального строительства Донецкой ОГА и обществу с ограниченной ответственностью о признании недействительными решений тендерного комитета и договора подряда на сумму 16,7 млн грн. Эти средства должны были пойти на реконструкцию мариупольской канализационной насосной станции №5А с внедрением энергосберегающих технологий. Данный объект находится на балансе «Горводоканала» и расположен по пр. Металлургов.

Было установлено, что тендерным комитетом заказчика безосновательно отклонено экономически более выгодное предложение (с более низкой ценовой категорией) другого участника торгов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Вместо этого победителем признано общество, которым не соблюдаются условия, установленные заказчиком для участников торгов. Таким образом, были нарушены требования Закона Украины «О публичных закупках», говорится в сообщении.

По данным веб-портала тендеров Украины, размещена информация, согласно которой в конкурсе было два участника. ООО «Одессакоммунэкология» предложило более низкую цену – 16 млн 654 тыс. грн, но победителем стало ООО «Передвижная механизированная колонна №241», согласившееся выполнить заказ за 16 млн 674 тыс. грн, то есть свои услуги они оценили на 20 тыс. дороже.

Все дело в том, что тендерный комитет департамента капитального строительства Донецкой ОГА отклонил предложение ООО «Одессакоммунэкология», ссылаясь на то, что оно не соответствует условиям тендерной документации. Нарушения члены комиссии усмотрели в том, что, согласно заявке, число внутренне перемещенных лиц от общего числа привлеченных к выполнению заказа составит 70% и более. В то же время доля переселенцев, занятых на предприятии, – 64%. Стоит пояснить: чем больший процент внутренне перемещенных лиц предприятие предлагает задействовать в работах, тем больше его шансы на победу.

В результате договор между заказчиком и исполнителем был заключен в конце ноября 2016 года. На вопрос, выполнялись ли работы на насосной станции, начальник «Горводоканала» Геннадий Изюмов ответил отрицательно.

Фактически, пока не завершатся судебные тяжбы, реконструкциявЂ‚коммунального объекта будет заморожена.

Юлия Франжева