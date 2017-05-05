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Пятница, 5 мая 2017 года, № 46


«Азовский бычок» собирает друзей

Ловись, рыбка, большая и маленькая! Даша Щербань постигает азы рыбной ловли под руководством дедушки.
Ближе к солнцу. Какой мальчишка не любит запускать воздушных змеев!
Рыбалка для самых юных. Пусть улов пока игрушечный, зато эмоции самые настоящие!

На семейный фестиваль в яхт-клуб «Ильичевец» пришло больше полутысячи человек

Яркий праздник в честь азовского бычка в Мариуполе прошел уже во второй раз. Это совместный проект Лилии и Анастасии Тихоновых. В прошлом году Анастасия приняла участие в конкурсе социальных проектов «Город – нашими руками» и выиграла грант от Группы Метинвест на проведение фестиваля «Азовский бычок». К его организации как в прошлом, так и в нынешнем году подключились общественные организации, а также управление физкультуры и спорта Мари­упольского горсовета, местные предприниматели.

«Программа сегодняшнего фестиваля более насыщенная, чем прошлогодняя. Нам благоприятствует погода, – улыбается депутат городского совета Лилия Тихонова. – Это семейный праздник, посвященный нашему Приазовью и азовскому бычку. Мы хотим, чтобы люди больше общались, чтобы этот фестиваль стал в Мариуполе традиционным и ежегодным, нашей изюминкой. Посмотрите, какая здесь дружеская обстановка, люди пришли отдохнуть и радуются теплу, морю и солнцу».

С шести до десяти утра проходили соревнования по рыбной ловле, но взять в руки удочку самой Лилии Тихоновой не удалось – обязывала ответственность организатора, хотя, как призналась депутат, очень хотелось.

Главное – природа и отдых

Рыбаков-победителей наградили грамотами и подарками. Первое место заняла третьеклассница ОШ №5 Даша Щербань. Девочка вместе с дедушкой Виктором Алексеевичем пришли в яхт-клуб просто порыбачить и попали на фестиваль. Даше удалось поймать несколько больших бычков и получить приз.

«С дедушкой уже два года хожу на рыбалку, – рассказывает девочка. – Люблю это занятие, мне нравится забрасывать удочку, ждать, когда начнет клевать, любоваться природой и дышать свежим воздухом».

«В рыбалке главное – природа и отдых, а не количество улова, – добавляет дедушка. – Любим ловить именно здесь, тут ограждение, и потому безопасно для детей».

Второе место завоевала Зинаида Меркулова, тренер по настольному теннису Городского центра внешкольной работы, сотрудник морского лицея и по совместительству капитан дальнего плавания: на празднике женщина веселила детей и взрослых в образе бывалого моряка.

Меньше чем за час Зинаида успела поймать почти килограмм бычков: «Это мало, сегодня как-то клюет не очень, ветер».

Третье место у семьи Тугушевых – Александра и Валентины.

Ощущение счастья и праздника

Все гости фестиваля могли отведать ароматной ухи, приготовленной полевой кухней, а также жареных бычков и чая со сладостями. Для удобства отдыхающих на территории яхт-клуба были расставлены столики и стулья. А подкрепившись, дети и взрослые с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, которые подготовили работники Городского центра внешкольной работы. Для самых маленьких была организована рыбалка в мини-бассейне, детвора постарше запускала в небо воздушных змеев, для всех желающих заядлые рыбаки из общества «Азов-рыболов» провели мастер-класс – рассказали и показали, как вязать узлы, крепить крючки и грузы, на что лучше клюет бычок. Фурор произвели маленький медвежонок и попугай ара, которых привез владелец зоопарка Савелий Вашура.

 

 

Анастасия Дмитракова, фото Евгения Носенко  


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