Яркий праздник в честь азовского бычка в Мариуполе прошел уже во второй раз. Это совместный проект Лилии и Анастасии Тихоновых. В прошлом году Анастасия приняла участие в конкурсе социальных проектов «Город – нашими руками» и выиграла грант от Группы Метинвест на проведение фестиваля «Азовский бычок». К его организации как в прошлом, так и в нынешнем году подключились общественные организации, а также управление физкультуры и спорта Мари­упольского горсовета, местные предприниматели.

«Программа сегодняшнего фестиваля более насыщенная, чем прошлогодняя. Нам благоприятствует погода, – улыбается депутат городского совета Лилия Тихонова. – Это семейный праздник, посвященный нашему Приазовью и азовскому бычку. Мы хотим, чтобы люди больше общались, чтобы этот фестиваль стал в Мариуполе традиционным и ежегодным, нашей изюминкой. Посмотрите, какая здесь дружеская обстановка, люди пришли отдохнуть и радуются теплу, морю и солнцу».

С шести до десяти утра проходили соревнования по рыбной ловле, но взять в руки удочку самой Лилии Тихоновой не удалось – обязывала ответственность организатора, хотя, как призналась депутат, очень хотелось.

Главное – природа и отдых

Рыбаков-победителей наградили грамотами и подарками. Первое место заняла третьеклассница ОШ №5 Даша Щербань. Девочка вместе с дедушкой Виктором Алексеевичем пришли в яхт-клуб просто порыбачить и попали на фестиваль. Даше удалось поймать несколько больших бычков и получить приз.

«С дедушкой уже два года хожу на рыбалку, – рассказывает девочка. – Люблю это занятие, мне нравится забрасывать удочку, ждать, когда начнет клевать, любоваться природой и дышать свежим воздухом».

«В рыбалке главное – природа и отдых, а не количество улова, – добавляет дедушка. – Любим ловить именно здесь, тут ограждение, и потому безопасно для детей».

Второе место завоевала Зинаида Меркулова, тренер по настольному теннису Городского центра внешкольной работы, сотрудник морского лицея и по совместительству капитан дальнего плавания: на празднике женщина веселила детей и взрослых в образе бывалого моряка.

Меньше чем за час Зинаида успела поймать почти килограмм бычков: «Это мало, сегодня как-то клюет не очень, ветер».

Третье место у семьи Тугушевых – Александра и Валентины.

Ощущение счастья и праздника