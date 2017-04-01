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Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

3 мая

9:00     репетиция мужского вокального ансамбля  «Витязь»;

11:00   встреча в клубе «Исцели себя сам»;

11:00   занятие в клубе рукоделия «Природа и фантазия»;

11:30   «Вот и вновь мы вместе» – организационная беседа;

12:30   концерт мужского вокального ансамбля «Витязь», посвященный Дню Победы;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Ретро».

4 мая

8:00     совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;

9:00     занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля «Азовочка»;

12:30   концерт ансамбля «Ильичевская душа»;

12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Любисток».

5 мая

10:00   заседание Клуба военных моряков;

10:00   заседание клуба «Чайная церемония»;

10:00   репетиция ансамбля «Ивушки»;

12:30   встреча поколений, посвященная Дню Победы;

13:30   репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

  


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