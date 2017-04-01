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Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
3 мая
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
11:00 встреча в клубе «Исцели себя сам»;
11:00 занятие в клубе рукоделия «Природа и фантазия»;
11:30 «Вот и вновь мы вместе» – организационная беседа;
12:30 концерт мужского вокального ансамбля «Витязь», посвященный Дню Победы;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
4 мая
8:00 совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
12:30 концерт ансамбля «Ильичевская душа»;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
5 мая
10:00 заседание Клуба военных моряков;
10:00 заседание клуба «Чайная церемония»;
10:00 репетиция ансамбля «Ивушки»;
12:30 встреча поколений, посвященная Дню Победы;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».