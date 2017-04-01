Из-за последствий экономического кризиса в стране и блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями, по оценкам экспертов Группы Метинвест, в Украине ожидается снижение объемов выплавки стали до 17 – 19 млн тонн по сравнению с 2016 годом, когда было произведено около 21 миллиона тонн. О том, как кризис сказывается на металлургической отрасли в целом и на работе комбината «Азовсталь» ввЂ‚частности и есть ли выход из сложившейся ситуации, в прямом эфире Мариупольского телевидения в минувшую среду рассказал генеральный директор меткомбинатавЂ‚«Азовсталь»вЂ‚Энвер Цкитишвили.
«Последствия кризиса ощутили все, – подчеркнул Энвер Цкитишвили. – Раньше активы предприятий с неподконтрольных территорий работали на Украину, они платили здесь налоги, теперь мы лишились и заводов, и 20 – 22 тысяч человек трудового коллектива. Предприятия в Харцызске, Алчевске, Краснодоне стоят, и запустить их будет крайне тяжело».
Кроме того, из-за блокады существенно возросли транспортные расходы на доставку кокса, отметил глава «Азовстали», это сказывается на себестоимости продукции.
Блокада разрушила существующую годами технологическую цепочку производства металла, привела к нарушению внутренних экономических связей, что негативно сказалось на ситуации в промышленности и экономике страны.
По словам Энвера Цкитишвили, выход из положения один – повышать эффективность: «На днях на нашем предприятии прошел первый этап конкурса проектов по энергосбережению, благодаря которым мы сможем снизить затраты, повысить энергоэффективность и сэкономить в общей сложности порядка 173 млн грн».
Несмотря на трудности, предприятия Группы Метинвест будут жить, работать и развиваться, заверил Энвер Цкитишвили.
В день 31-летия со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили напомнил о весомой роли металлургов ввЂ‚создании уникального саркофага, построенного для укрытия разрушенного реактора Чернобыльской АЭС. Работа по реализации проекта, в котором участвовало 40 стран мира, началась в 2004 году. В 2012-м на меткомбинат «Азовсталь» поступил заказ на производство листового проката из конструкционных марок стали для строительства сверхпрочной металлической конструкции объекта «Укрытие – 2». Монтаж саркофага, получившего название «Новый безопасный конфайнмент», был окончен в конце 2016 года. Сооружение будет препятствовать распространению радиоактивного излучения в ближайшие 100 лет.