Из-за последствий экономического кризиса в стране и блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями, по оценкам экспертов Группы Метинвест, в Украине ожидается снижение объемов выплавки стали до 17 – 19 млн тонн по сравнению с 2016 годом, когда было произведено около 21 миллиона тонн. О том, как кризис сказывается на металлургической отрасли в целом и на работе комбината «Азовсталь» ввЂ‚частности и есть ли выход из сложившейся ситуации, в прямом эфире Мариупольского телевидения в минувшую среду рассказал генеральный директор меткомбинатавЂ‚«Азовсталь»вЂ‚Энвер ­Цкитишвили.

«Последствия кризиса ощутили все, – подчеркнул Энвер Цкитишвили. – Раньше активы предприятий с неподконтрольных территорий работали на Украину, они платили здесь налоги, теперь мы лишились и заводов, и 20 – 22 тысяч человек трудового коллектива. Предприятия в Харцыз­ске, Алчевске, Краснодоне стоят, и запустить их будет крайне ­тяжело».

Кроме того, из-за блокады существенно возросли транспортные расходы на доставку кокса, отметил глава «Азовстали», это сказывается на себестоимости продукции.

Блокада разрушила существующую годами технологическую цепочку производства металла, привела к нарушению внутренних экономических связей, что негативно сказалось на ситуации в промышленности и экономике страны.

По словам Энвера Цкитишвили, выход из положения один – повышать эффективность: «На днях на нашем предприятии прошел первый этап конкурса проектов по энергосбережению, благодаря которым мы сможем снизить затраты, повысить энергоэффективность и сэкономить в общей сложности порядка 173 млн грн».

Несмотря на трудности, предприятия Группы Метинвест будут жить, работать и развиваться, заверил Энвер Цкитишвили.