Около пяти месяцев назад, побывав на месте строительства новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на металлургическом комбинате имени Ильича, можно было увидеть лишь пустой котлован. Строительная площадка расположилась по соседству со строением неработающего мартеновского цеха, а сами работы по возведению здания для механизма МНЛЗ ведутся на месте бывшего цеха подготовки составов. «Для нас старт этого проекта значит очень много. Он дает нам уверенность в завтрашнем дне и стабильной работе нашего комбината. Согласно проекту, наша новая двухручьевая МНЛЗ будет производить 2,5 млн тонн в год литых слябов премиум-сегмента размером 170-250 х 900-1550 мм для дальнейшей прокатки на ЛПЦ-1700», – написал генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко на своей странице в Facebook. 17 ноября 2016 года ильичевцы вместе с парт­нерами из Австрии, компанией Primetals Technologies, совершили символичное действо, означающеевЂ‚началовЂ‚строительства, – заложили памятную капсулу.

Процесс пошел

И вот на месте пустого котлована появились грандиозные конструкции, идет масштабное строительство, в котором задействовано почти 250 работников, 14 подъемных кранов, четыре экскаватора, масса грузовиков и другой техники. Собрано около 200 тонн металлоконструкций. «Работы на объекте ведутся круглосуточно. Нам поставлена задача к декабрю 2018 года полностью запустить новый цех. Особых сложностей не возникает, но хочу отметить, что в Украине катастрофически не хватает надежных подрядчиков и даже монтажников. Нам предстоит монтировать на этот фундамент очень дорогое оборудование, так что все делается качественно и точно», – рассказывает Владимир Козловский, руководитель проекта по строительству МНЛЗ №4 меткомбината имени Ильича. Инвестиции Группы Метинвест в данное производство составят более 150 миллионов долларов.

Для природы и людей

Новое австрийское оборудование, для которого, собственно, и готовят основу, отличается высокой производительностью. Сегодня, при условии нормальной работы, конвертерный цех меткомбината производит 3,6 млн тонн металла в год. С вводом в строй МНЛЗ №4 перед металлургами стоит задача поднять производство до 4 млн тонн и при этом уменьшить выбросы в окружающую среду. Четвертая машина непрерывного литья заготовок оснащена современным газо­очистным оборудованием, так что после очистки в дымовых газах будет не более 12 мг/куб. м пыли, это даже меньше строгих европейских требований, где норма – до 30 мг/ куб. м, а в Украине вообще до 50 мг/куб. м. «Аналогов тому производству, которое мы здесь откроем, нет не только в Украине, но и во всей Европе. Хочу отметить, что, кроме экологической составляющей, мы сможем разливать сталь и производить изделия премиум-сегмента. В металлургии я уже 26 лет, много где побывал и многое видел на различных предприятиях. Наша МНЛЗ и обновленный цех будут одними из лучших», – говорит Владимир Козловский.

Суть процесса

Реализация подобных проектов пока не приносит коммерческой выгоды предприятию – наоборот, экологические инициативы требуют колоссальных материальных затрат. Однако это в любом случае шаг вперед – как в развитии и модернизации технологических процессов, так и в разрезе природоохранном, экологическом. Модернизация аглофабрики началась в 2015 году, стоимость работ – 220 млн долларов. «Мы готовимся к капитальному ремонту агломашины №7, на которой будут установлены новые циклоны – очистные устройства. Сейчас ведутся подготовительные работы, а сама остановка назначена на май», – сообщил

Андрей Панченко, руководитель проекта реконструкции аглофабрики. Полная его реализация позволит сократить выбросы пыли на 90%, а также выбросы серы на 46%.

Подчеркнем, аналогов данному проекту в Украине нет, его реализация очень важна для Мариуполя и его жителей. Технологии итальянской компании Termokimik Corporation гарантируют уменьшение выбросов вредных веществ и улучшение экологической ситуации в нашем приморском городе.