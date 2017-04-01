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Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45

Блог Ирины Гусак

На чью мельницу льете?

Похоже, что у мариупольских общественных активистов наступило весеннее обострение – один из них, к тому же помощник депутата горсовета, нашел повод взбудоражить громаду, разместив в соцсетях сообщение о том, что в мариупольском ПГТУ студентов приглашают на майские праздники в оккупированный Крым. В подтверждение активист выложил скрин со странички профкома в соцсети, где это объявление было размещено. К обсуждению в соцсети подключились около сотни человек, в основном брызжущих желчью горожан или бывших обиженных студентов.

Я никого не пытаюсь защитить или оправдать, если вуз виноват, то виновные должны ответить за свои деяния. Меня поражает, возмущает и беспокоит, что эту новость подхватили украинские СМИ – и понеслось… Мариуполь – город сепаратистов и ватников, мечтающих о «руцкой» весне.

Между тем ректор ПГТУ Вячеслав Волошин сообщил, что никаких предложений в вуз и профком от туроператоров по поводу поездок в Крым не поступало, как данное объявление появилось на странице вуза в соцсетях, он пояснить не может. Вячеслав Волошин рассказал, что лично обратился в СБУ с просьбой разобраться в ситуации. Руководитель профкома вуза предположила, что это был вброс информации сторонними лицами, которые взломали страницу.

Больше всего меня, как журналиста и редактора новостного ресурса, поражает, что никто из СМИ, перепечатавших новость со страницы активиста, не удосужился позвонить ректору ПГТУ, главе профкома и спросить: как же так? Почему такое объявление появилось? Кто за это отвечает? Такой подход, по-моему, очень красноречиво говорит о том, что никого не волнует смысл происходящего, главное – по-быстрому слепить новость! Как же, тысячи молодых парней гибнут на подступах к городу, а Мариуполь по-прежнему остается сепарским… «и один маленький профком родного вуза ставит крест на кропотливой украинизации города» (цитата активиста. – Прим. ред.).

Возникает много вопросов: на кого работает активист, кому помогает создавать негативные информационные поводы о родном городе и зачем разжигает агрессию? 

  


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