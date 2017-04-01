Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45

Вместе и навсегда? В Мариуполе обсуждают несколько проектов объединенных территориальных громад - идем за инвестициями и объединяемся вокруг Сартаны В Украине продолжается процесс децентрализации, одним из этапов которой является создание объединенных территориальных громад. На днях в Мариуполе состоялся круглый стол с участием и.о. начальника Департамента внутренней информполитики Донецкой облгосадминистрации Людмилы Быченко, секретаря Мариупольского горсовета Степана Махсмы, сельских и поселковых голов Мангушского, Никольского и Волновахского районов. С пользой для жителей В данный момент на контролируемой украинскими властями территории Донецкой области 273 сельских, поселковых и городских совета, 12 районов, 14 городов областного значения, 15 городов районного значения. В результате объединения 60% НДФЛ, 50% эконалога и почти 100% других налогов и сборов будут оставаться на местах. Правда, и финансовые обязательства существенно вырастут, но с новыми бюджетами громадам по силам справиться со многими проблемами. В ходе встречи Людмила Быченко презентовала варианты создания территориальных объединений вокруг Мангуша, Никольского, Мариуполя, Сартаны. Спорные моменты Однако в данном вопросе есть и свои трудности, и свои подвод­ные камни, которые прежде всего касаются Мариуполя. Ранее был план объединять прифронтовой, но абсолютно мирный и безопасный город с Лебединским, Широкинским, Павлопольским, Коминтерновским и другими сельсоветами. Но в таком виде объединенная территориальная громада может поставить крест на привлечении международных инвестиций в Мариуполь. И тогда появилась идея создать громаду на базе Сартаны, которая сейчас административно является частью Мариуполя. Тогда в ОТГ вместе с Сартаной войдут Чермалык, Талаковка, Лебединское, Широкино, Павлополь, Коминтерново. «Сегодня Широкино, Лебединское, Павлополь, Чермалык – это прифронтовые территории. Мы бы запросто могли откреститься от них, переключить их на Волноваху – пусть с ней решают вопросы, но мы этого не делаем», – заявил Степан Махсма. Тем самым он подчеркнул, что даже после создания ОТГ город будет поддерживать новое административное образование. Сам же Мариуполь тоже вынужден объединяться – по плану это Мариуполь, Старый Крым, Бердянский и Покровский сельсоветы Мангушского района. О том, что думают жители этих сел по поводу объединения, мы услышим в ходе телемоста, который состоится после майских праздников. Не все так однозначно В любом случае объединение должно проходить исключительно по желанию жителей населенных пунктов, задействованных в создании ОТГ. «Я 12 лет руководил Ялтинским сельсоветом, уже 2,5 года возглавляю Мангушский район – децентрализация, безусловно, нужна. Но хочу отметить, что многие селяне против объединения с городом. Наша задача – развивать сельскую местность, а у города свои задачи. То же касается фермеров: люди хотят работать на земле и развиваться, а у нас землю забирают и вряд ли потом возвратят. Мариуполь же будет заботиться только о себе, а о селах забудет», – подчеркнул председатель Мангушской РГА Дмитрий Черница. С такой точкой зрения категорически не согласился секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма. По его словам, город не забывает прифронтовые села, хотя их земли заминированы. В любом случае план создания объединенных территориальных громад Донецкой области – документ предварительный, он будет еще дорабатываться, причем, по заявлению всех присутствующих, во главу угла должны быть поставлены интересы граждан. Владимир Щербаков