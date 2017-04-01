Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45

Человек долга и чести От мариупольцев с благодарностью. Галину Лихачеву ценили за честность, неравнодушие, прямоту и помощь не ради пиара.



Память о Галине Лихачевой увековечили мемориальной доской Почетный гражданин Мариуполя, депутат различных уровней 15 созывов, кавалер ордена княгини Ольги, заместитель президента Ассоциации деловых женщин Мариуполя Галина Лихачева ушла из жизни 21 сентября 2015 года, но навсегда осталась в сердцах мариупольцев. Ее помнят – за то, что отстаивала права простых горожан и защищала их интересы в кабинетах чиновников. За то, что не могла пройти мимо несправедливости и беззакония и всегда стремилась добиться правды. Мариупольцы ценили ее за умение без лишнего пафоса решать их вопросы не ради политических очков и пиара. Галина Лихачева умело совмещала общественную деятельность, депутатство и работу в стенах городского совета. Она всегда старалась помочь и ни разу в жизни не отвернулась от проблем жителей, не боялась строить самые амбициозные планы и шаг за шагом воплощала их в жизнь. Мариупольцы доверяли ей, а коллеги уважали и считались с ее мнением. Оппоненты удивлялись ее упорству и терпению. Галина Лихачева родилась в 1934-м на Житомирщине, в Ивано-Франковске она много лет была заместителем председателя облисполкома, в Мариуполе – секретарем городского совета, неоднократно избиралась в ряды депутатов. Широкий кругозор, неугасаемый интерес к различным сферам, культурологическое и экономическое образование позволяли ей участвовать во всех аспектах жизни города. Она превосходно справлялась с взаимоисключающими сферами экономического и социального развития Мариуполя. Благодаря ее настойчивости в нашем городе был возрожден драматический театр, построен детский дом «Центр опеки». Говорят, человек живет, пока живет память о нем. Чтобы увековечить память о Галине Лихачевой, мариупольская громада решила установить мемориальную доску на доме, где она жила – по проспекту Нахимова, 204. Инициатором стала Ассоциация деловых женщин Мариуполя, в которой Галина Александровна в свое время была заместителем президента. Средствами на изготовление доски помогли нардеп Сергей Матвиенков и председатель ООО «Магма» Александр Стремовский. «Галина Лихачева была символом эпохи. Ее жизненный опыт и женская мудрость помогали ей справляться с разноплановыми задачами. Помню, с каким трепетом она относилась к «Центру опеки», который никогда бы не открыл свои двери без ее волевого решения», – вспоминает Нина Пемкина, работавшая помощником депутата у Галины Лихачевой. «В этом году я заканчиваю школу и планирую поступать в университет. Я не был лично знаком с Галиной Лихачевой, но знаю, что жизнью в «Центре опеке», ставшем для меня родным домом, я обязан ей. Она для меня пример, и я хотел бы добиться не меньших успехов», – отметил воспитанник «Центра опеки» Эммануил Косарев. Константин Куркчи, ветеран меткомбината имени Ильича, многие годы возглавлявший совет ветеранов предприятия: «Честность, целеустремленность, обязательность – Галина Лихачева была открыта для всех и работала только на благо своих избирателей». Татьяна Мацкова, фото автора