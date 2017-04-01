Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45





На слуху: значимые события недели

Вступило в силу решение об отмене абонплаты за газ

Постановление Нацрегулятора об отмене абонентской платы за газ для потребителей действует с 28 апреля. НКРЭ утвердила размер абонплаты за подключение к системе газоснабжения 29 марта. Президент и премьер-министр потребовали пересмотреть решение, и НКРЭ отменила его 10 апреля. Согласно меморандуму с МВФ, Украина пообещала ввести абонплату за газ до конца июля.

На территории роддома найден младенец

Новорожденную девочку утром 26 апреля обнаружил дворник. В тот же день личность матери была установлена – ею оказалась мариупольчанка 1983 г. р. По словам женщины, к такому решению ее подтолкнули советы близких. Начато досудебное расследование по ст. 135 УК «Оставление в опасности» . Сейчас ребенок находится в Мариупольском территориальном медобъединении здоровья и женщины.

Красный Крест обеспечил Мариуполь вакцинами

Мариуполь получил гуманитарную помощь от Международного Комитета Красного Креста – 200 доз противостолбнячного иммуноглобулина и 800 – противостолбнячного анатоксина, что обеспечит потребности в вакцинах на полгода вперед. По информации заместителя городского головы Ксении Суховой, Мариуполь еще не получал вакцин этом году.

В парках стартует летний сезон

Первыми в городе откроются Городской сад, Театральный сквер и парк 50-летия Победы (возле памятного знака «Самолет»). 1 мая в Горсаду с 16:00 начнется игровая программа «Привет, давно не виделись!» и концерт вокальных коллективов, выступит духовой оркестр. В парке 50-летия Победы с 16:00 стартует концертно-игровая программа «Весна пришла!». В Театральном сквере выступит городской оркестр народных инструментов.

Книжный марафон «AzBOOKa/Азовська книга»