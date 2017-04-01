Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45





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В Мариуполе появятся парковочные места для людей с инвалидностью

Пловец-паралимпиец Александр Комаров на заседании исполкома Мариупольского горсовета предложил организовать в нашем городе парковочные места для людей с инвалидностью. «Припарковать автомобиль – большая проблема, но, даже если удается найти место, там не созданы условия для того, чтобы выйти из авто», – рассказывает известный мариупольский спортсмен, который, к слову, передвигается на инвалидной коляске.

Его поддержал член исполкома, общественный активист Дмитрий Забавин – он предложил создать рабочую группу, чтобы проработать вопрос о местах на парковках и автостоянках для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Сейчас не выделяется земля под гаражи для людей с инвалидностью, но в законодательстве есть норма о предоставлении для данной категории лиц определенного количества мест на парковках по договору с владельцами данных объектов», – сообщил Дмитрий Забавин.

Всецело поддержал данную инициативу городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и предложил Александру Комарову войти в состав рабочей группы по уточнению программы «Доступный город».

«К сожалению, этим вопросом многие годы никто не занимался. Но в 2017-м у нас стартовала целевая программа «Доступный город», на которую выделено более 5 млн грн. В нее вошли мероприятия, которые предложили люди с инвалидностью, обозначив их как приоритетные. Данная программа будет пополняться дополнительными пунктами с учетом инициатив общественности», – сказал мэр.

Юлия Франжева