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Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45


Нет – политическим спекуляциям!

Мэр Мариуполя запретил проведение политакций на майские праздники

В преддверии майских праздников представители различных политических сил и общественных организаций пытаются раскачать обстановку в Мариуполе: одни устанавливают палатки и собирают подписи, другие им препятствуют. Будет ли обеспечена безопасность в городе в этот период?

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил о недопустимости политических спекуляций: «Я не только призываю, но и запрещаю с 1 по 10 мая проводить любые политические акции в Мариуполе. Считаю, что не следует зарабатывать политические очки на символах труда, военной славы и вовлекать в это наших уважаемых ветеранов. Не надо будоражить Мариуполь! Уважьте стариков, которые и так доказали свой патриотизм. Призываю в эти праздничные дни использовать государственную символику. И пожалуйста, не раздирайте Мариуполь на части. Мы мирный город, мы стали на путь развития и с него не свернем».

Начальник ГУНП Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заверил, что полиция обеспечит правопорядок в Мариуполе: «Создан щит, который не позволит проникнуть незаконному оружию на подконтрольную украинскому правительству территорию и дестабилизировать ситуацию, правоохранители этого не допустят. Мы добились снижения числа преступлений и правонарушений в Донецкой области, хотя в нескольких десятках километров идет война. Ведется профилактическая отработка, направленная на сохранение общественного порядка, мы несем службу в усиленном режиме».

Юлия Франжева  


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