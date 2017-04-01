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Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45
C праздником весны и труда!
Будем солидарны!
Международный день солидарности трудящихся в наше время становится еще более актуальным, приобретает новое значение. Стремительные изменения в трудовых отношениях, снижение государственных гарантий побуждают наемных работников во всем мире к солидарным действиям по защите своих интересов. Солидарность с профсоюзами других стран помогает нам действовать более точно и взвешенно, учитывая их опыт.
Пусть Первомай станет символом нашей сплоченности во всем, что касается защиты трудовых прав.
Мира, счастья и благополучия всем вам и вашим семьям!
Сергей Комышев,
председатель Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Украины
Уважаемые мариупольцы!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем 1 Мая – праздником весны и труда!
Первомай – это день единения всех, тех кто своими руками, умом и талантом создает будущее сегодня. Пусть связанные с этим светлым праздником чувства вселяют надежду и дарят уверенность в завтрашнем дне.
Пусть знаменитое «Мир! Труд! Май!» гордо звучит на нашей земле.
От всей души желаю всем мира, добра и благополучия. Пусть исполняются все ваши мечты и планы! Крепкого вам здоровья, ясного неба над головой и прекрасного весеннего настроения!
С праздником!
Сергей Матвиенков, народный депутат Украины
Уважаемые мариупольцы!
Примите искренние поздравления с праздником весны и труда!
Первомай – это праздник всех тех, кто своей работой создает материальные и духовные блага, обеспечивает развитие страны, отстаивая свои демократические права на труд, достойный уровень жизни и социальную защиту.
Мариуполь – город-труженик, главное богатство которого –талантливые и трудолюбивые жители.
Желаю всем мариупольцам, чтобы ваш труд был всегда востребован и по достоинству оценен, чтобы он приносил вам удовлетворение и материальное благополучие. крепкого вам здоровья, оптимизма и успехов в труде!
Алексей Белый, народный депутат Украины