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Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45


C праздником весны и труда!

Будем солидарны!

Международный день солидарности трудящихся в наше время становится еще более актуальным, приобретает новое значение. Стремительные изменения в трудовых отношениях, снижение государственных гарантий побуждают наемных работников во всем мире к солидарным действиям по защите своих интересов. Солидарность с профсоюзами других стран помогает нам действовать более точно и взвешенно, учитывая их опыт.

Пусть Первомай станет символом нашей сплоченности во всем, что касается защиты трудовых прав.

Мира, счастья и благополучия всем вам и вашим семьям!

Сергей Комышев,

председатель Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Украины

 

Уважаемые мариупольцы!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем 1 Мая – праздником весны и труда!

Первомай – это день единения всех, тех кто своими руками, умом и талантом создает будущее сегодня. Пусть связанные с этим светлым праздником чувства вселяют надежду и дарят уверенность в завтрашнем дне.

Пусть знаменитое «Мир! Труд! Май!» гордо звучит на нашей земле.

От всей души желаю всем мира, добра и благополучия. Пусть исполняются все ваши мечты и планы! Крепкого вам здоровья, ясного неба над головой и прекрасного весеннего настроения!

С праздником!

Сергей Матвиенков, народный депутат Украины

 

Уважаемые мариупольцы!

Примите искренние поздравления с праздником весны и труда!

Первомай – это праздник всех тех, кто своей работой создает материальные и духовные блага, обеспечивает развитие страны, отстаивая свои демократические права на труд, достойный уровень жизни и социальную защиту.

Мариуполь – город-труженик, главное богатство которого –талантливые и трудолюбивые жители.

Желаю всем мариупольцам, чтобы ваш труд был всегда востребован и по достоинству оценен, чтобы он приносил вам удовлетворение и материальное благополучие. крепкого вам здоровья, оптимизма и успехов в труде!

Алексей Белый, народный депутат Украины

  


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