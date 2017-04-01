Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45

С Днем рождения, любимая газета! Наши восемьдесят восемь встречаем шутя Первый номер «Ильичевца» вышел 88 лет назад, 1 мая 1929 года. Страницы нашей газеты – это страницы истории Мариуполя, его предприятий и жителей, их проблем, достижений и надежд. Проверено временем Наш край развивался, и вместе с ним росла наша газета. Над ее номерами за эти годы трудились сотни людей, знакомя мариупольцев поначалу лишь с новостями завода имени Ильича. Затем наш информационный охват стал гораздо шире: мы рассказываем о важных и интересных событиях в Мариуполе, в Донецкой области, о тенденциях и ситуациях, помогаем нашим читателям в решении возникающих проблем, консультируем и поддерживаем, радуемся и огорчаемся вместе с вами. Своеобразные вехи – юбилейные выпуски «Ильичевца»: 31 марта 1967 года – 5000-й, 13 февраля 1987 года – 7000-й, 26 марта 2009 года 10000-й, а 25 февраля 2016 года редакция выдала 11000-й номер! Наш кропотливый ежедневный труд Газета стала настоящей кузницей кадров и воспитала многих известных не только в Мариуполе, но и далеко за его пределами журналистов. Нынешний коллектив редакции – это 15 человек, которые работают над тем, чтобы каждый наш выпуск был интересен и мы горды были держать в руках «Ильичевец. Город» – результат нашего кропотливого, без преувеличения, ежедневного труда. Все мы стали частью команды «Ильичевца. Город» благодаря собственным усилиям и стремлениям. И пожалуй, каждый из нас с уверенностью может сказать: я занимаюсь своим делом! Накануне дня рождения мы позволили себе быть несерьезными и предположили, что было бы, если наши детские мечты о будущей профессии воплотились бы в жизнь? А представить это нам помогла мариупольская художница Леля Максима. Елена Калайтан, главный редактор: – В детстве мечтала стать врачом - «лечила» кукол, родных и друзей, но поняла, что врачом мне не быть, когда впервые столкнулась с видом самой что ни на есть настоящей крови. Потом появилась мечта о журналистике – и она сбылась.





Александр Товкач, выпускающий редактор: – Представлял себя палеонтологом и был единственным из пацанов, кто знал это странное слово. Ведь в ту пору еще не было «Парка юрского периода» и игрушечных динозавров, но меня, «подсевшего» на научно-популярные журналы, эти невиданные звери настолько впечатлили, что захотелось пойти тропой Ивана Ефремова – писателя и палеонтолога. Но не сложилось – к средним классам динозавры мне просто… наскучили.





Анастасия Дмитракова, заместитель главного редактора: – С ранних лет мечтала стать учительницей. Помню, как проводила уроки для всех своих кукол и плюшевых медведей, вызывала их к доске, вела классные журналы. Даже шахматные фигуры частенько у меня выступали в роли школьников и учителей. Мною двигало даже не желание кого-то поучать, а скорее поделиться тем, что удалось узнать самой. Чтение было еще одной моей страстью. Скорее всего, именно она привела меня в журналистику.

Евгений Носенко, фотограф: – В детстве я зачитывался книжками о бесстраш­ных и хитроумных шпионах, которым играючи удавалось спасти мир от очередной вселенской катастрофы. Повзрослев, не потерял интерес к этой теме и обратился к документальной литературе, повествующей о судьбах легендарных разведчиков-нелегалов. Работа разведчика во многом походит на работу репортера: общение с людьми, сбор и анализ информации. Наверное, поэтому я и не мешкал, когда узнал, что в газете тогда еще «Ильичевец» появилась вакансия.





Татьяна Собецкая, журналист: – У меня было две мечты. Первая – совсем в нежном возрасте, о звездах и межгалактических мирах. Лавры Терешковой и Савицкой не давали покоя ровно до того момента, пока передо мной не открылась вся красота и сила печатного слова. И грезы о космосе уступили место фантазиям более реальным – о журналистике.





Юлия Франжева, журналист: – Я мечтала стать художником, создание визуальных образов приносило радость творчества и было способом самовыражения. Впоследствии остановила свой выбор на журналистике. Все так же рисую картины жизни, только инструменты изменились: на смену кистям и краскам пришли слова.



Татьяна Мацкова, журналист: – Всегда обожала лошадей. Их сила, грация, благородство завораживают. И пусть жокеем я не стала, но общение с лошадьми осталось – оно всегда помогает мне почувствовать себя счастливой.





Владимир Щербаков, журналист: – Какой-либо определенной мечты в детстве у меня не было. Со временем я понял, что мне нравится сочинять всевозможные истории, а уже потом это понимание сложилось во вполне понятную мечту – написать книгу. К сожалению, я пока так и не реализовал ее. Но нахожусь рядом: пишу для газеты «Ильичевец.Город».



Николай Пожогин, журналист: – В детстве всерьез намеревался стать модельером. Наверное, первый интерес к созданию одежды появился тогда, когда мама шила мне костюмы на Новый год. Вообще, в нашей семье женщины шили всегда, и я рано стал задумываться, почему они не покупают одежду в магазинах. Позже понял, что, во-первых, там можно не все найти, а во-вторых, сшитая самостоятельно или на заказ одежда была оригинальной, штучной.





Юлия Безимова, инженер-верстальщик: – В детстве меня привлекала профессия милиционера – интересная, сложная, я смогла бы сделать жизнь других людей и всего общества лучше. Однако родители не разрешили мне поступать в школу милиции, потому что это не совсем женская и довольно опасная профессия. Тогда я решила освоить компьютер.



Наталья Заволокина, инженер-верстальщик: – Сейчас, после того как мобильные телефоны окончательно завоевали мир, мы стали забывать, что была такая профессия – телефонист. Оператор связи соединял телефонных абонентов местной, внутризоновой, междугородней, международной связи по заказной системе обслуживания, а также в переговорных пунктах. Моя тетя работала в городском узле связи, соединяла междугородних абонентов, и меня тоже манили все эти провода и наушники.





Юлия Коваленко, корректор: – В детстве я хотела быть учителем. Когда училась в школе, у нас проходили дни самоуправления, я проводила уроки немецкого языка, русского языка и литературы у младших ребят. Мне это очень нравилось. А еще у меня был красивый почерк, и мне доверяли заполнять классный журнал.



Вера Месеча, корректор: – Долгое время мечтала стать агрономом. Мы жили в сельской местности, и мой папа был агрономом-садоводом. С ранних лет меня привлекали к работе на земле, и я до сих пор получаю удовольствие от этого процесса. Люблю, когда весной все зеленеет, люблю цветы, сажать, ухаживать за растениями, а потом собирать урожай.



Людмила Рыженкова, рекламист: – С детства мечтала быть учителем, потому что всегда возилась-играла-присматривала за племянниками. Они меня никогда не напрягали. И моя мечта сбылась, несколько лет работала в школе. Но потом в мою жизнь вошел «Ильичевец» – этот роман длится уже 13 лет. И я ничуть не жалею об этом.



Юлия Шабан, рекламист: – Мечтала быть владельцем ресторана, и сегодня можно сказать, что моя мечта сбылась. У меня нет собственного ресторана, но я управляющий на своей кухне – готовлю для любимой семьи. Люблю баловать родных вкусными завтраками, подавать изысканные ужины, пробовать национальные блюда разных стран.