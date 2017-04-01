Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 29 апреля 2017 года, Суббота
Sakurafest в Мариуполе
Доступны ли «доступные лекарства»?
Мариупольчанки – за мирный женский план
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Жизнь в ритме театра

Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45

Публично о личном с Татьяной Мацковой

Жизнь в ритме театра

Фото Льва Сандалова. Противоречивый персонаж. Роль жестокого римского императора в спектакле «Театр времен Нерона и Сенеки» – одна из самых ярких работ Артура Войцеховского.

Артист Мариупольской драмы Артур Войцеховский о секретах профессии, самоедстве и вдохновении

Любовь к кино мне привила мама. Когда у нее был выходной, она забирала меня из детского сада и вместо сонного часа мы ходили в кинотеатр на различные боевики. Больше всего запомнилась первая часть «Робокопа» и «Рэмбо». Возможно, кому-то эти фильмы покажутся не очень подходящими для пятилетнего ребенка, но уже тогда я воспринимал их как фантазию, меня не пугали жестокие сцены. Потом появились видеомагнитофоны. Они помогли наполнить мою жизнь новым содержанием: я собирал кассеты различных кинокартин, переписывал и пересматривал их по несколько раз. Были фильмы, которые мне хотелось смотреть каждую неделю, например «Маска» с Джимом Керри. Как и все мальчишки, восхищался тогдашними героями кинематографа: Жан-Клод Ван Даммом, Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и другими. Позже я влюбился в фильмы Квентина Тарантино.

Увлечение сценой началось со студенческого кружка. Через год после окончания школы я должен был уехать с родителями в другую страну, поэтому над выбором университета особо не задумывался. Хотел изучать психологию, но родители не поддержали. Тогда я поступил в ПГТУ. Наверное, в этом возрасте я еще четко не осознавал, чего хочу от жизни. Уже на первом курсе понял, что к техническим специальностям душа не лежит. Я познакомился с ребятами из студенческого театра «СТЭМ» и вскоре увлекся им страстно. Это было что-то новое, интересное. Моя заинтересованность этим искусством росла с каждым днем, появилась мечта работать в театре. Когда узнал, что в городе открыт набор в театральную студию, – не колебался ни минуты.

Мои нынешние парт­неры по сцене стали первымивЂ‚экзаменаторами. Экзамен в театральную студию был таким же, как при поступлении в высшее учебное заведение. Помню, как зашел в репетиционный зал, в глаза бил яркий свет софитов. Как и положено, подготовил басню, стихо­творение, прозу и песню. После экзамена главный режиссер театра Константин Добрунов собрал нас и назвал фамилии тех, кто прошел. Я был в их числе. Сначала пытался совместить вечерние занятия в театре с обучением в вузе, но потом освоение актерской профессии стало отнимать все больше времени.

Роль начинается с чистого листа. Актерский опыт, конечно, помогает быстрее находить решения, но подготовка к каждому образу индивидуальна. Вроде бы мы имеем на руках готовый сценарий, но во время репетиции каждая мизансцена, каждая реплика словно рождаются заново. Меня неоднократно спрашивали, как я учу такие объемы текста? Дело в том, что я не пытаюсь запомнить десятки страниц. В актерской среде живет выражение «текст учится ногами». Слова запоминаются через движение. Сцена – как увеличительное стекло. Актер должен помнить: за каждым его жестом следит зритель. Если не раскрыться, эмоционально не оголиться, невозможно будет даже стоять на сцене.

Между актером и зрителем существует незримая связь. Мы не рассматриваем каждого зрителя по отдельности, существует единый персонаж – зритель, который всякий раз другой, со своим характером и настроением. В какой-то степени он становится еще одним героем спектакля. Важно настроиться на одну волну с аудиторией. Когда слышишь реакцию зала – смех, удивление, аплодисменты, понимаешь, что работа проделана не зря.

Поначалу сложно бороться с самоедством. Ошибки бывают у всех, главное, не заниматься самоедством, чтобы не усугубить положение. Существенную помощь оказывают партнеры по сцене. Даже когда актер читает монолог, он чувствует поддержку коллег. Театр – одна большая семья. На сцене нужно уметь сохранить баланс между индивидуальностью персонажа и работой в сцепке с партнером. Кроме того, бывают сложные декорации или костюмы, за которыми тоже нужно следить, чтобы, увлекшись игрой, не споткнуться и не упасть в самый ответственный момент. Актеры такие же люди, у нас тоже бывает плохое настроение. Говорят, входя в театр, ты оставляешь свою жизнь за дверью, но на практике так получается не всегда. В такие моменты не нужно стараться искусственно поднять себе настроение, наоборот, лучше остановить грустные мысли и сохранять спокойствие и внутреннюю пустоту. Тогда после выхода на сцену, после первой реакции зала настроение изменится, вобрав в себя атмосферу спектакля.

В свободное время слушаю музыку, катаюсь на велосипеде или путешествую. Я не только люблю слушать различную музыку, но и сам учусь ее создавать. Сейчас осваиваю игру на саксофоне, обучаюсь в третьем классе школы искусств. Как раз готовлюсь к академическому концерту. После театрального сезона люблю отдыхать на море. В прошлом году – на родном Азовском, но бывал и в Турции, Египте, особенно запомнилась Шри-Ланка. Мечтаю прикоснуться к культурным традициям Индии. Меня очень интересует

йога, ведь я давно практикую это учение. Тренировки для меня не заканчиваются никогда. Со временем научился вписывать йогу в распорядок дня. Когда-то мое мировоззрение поменяла книга одного из лучших мастеров йоги в Украине Андрея Сидерского «Третье открытие силы». Из художественной литературы очень люблю фантастику, особенно произведения братьев Стругацких.

 

 

 

  


Другие новости выпуска № 45 от 29 апреля 2017 года
  • С Днем рождения, любимая газета! /
  • C праздником весны и труда! /
  • Нет – политическим спекуляциям! /
  • Еще доступнее /
  • Человек долга и чести /
  • На чью мельницу льете? / Блог Ирины Гусак
  • Вместе и навсегда? /
  • Блокаду ощутили все /
  • Одни из лучших в мире /
  • Родилась в пути – будет счастлива /
  • Жизнь в ритме театра / Публично о личном с Татьяной Мацковой
  • План мероприятий /
  • На слуху: значимые события недели /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    С Днем рождения, любимая газета!
    Наши восемьдесят восемь встречаем шутя Подробнее...


    Будем с хлебом, но без вишни
    От весеннего ненастья и обильных дождей больше всего пострадали косточковые – черешня, вишня, слива, а вот надежда на урожай абрикосов есть Подробнее...


    Садоводческие товарищества станут жилыми поселками?
    Дачники не в состоянии содержать инфраструктуру, городская власть готова пойти им навстречу Подробнее...


    Осторожно: опасная зона!
    Как бороться с недостроенными и заброшенными зданиями Мариуполя Подробнее...


    Ломать не будут
    Жители мариупольских хрущевок могут надеяться только на ресурс своих домов – госпрограмм по их реконструкции нет Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования