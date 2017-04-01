Суббота, 29 апреля 2017 года, № 45 Публично о личном с Татьяной Мацковой

Жизнь в ритме театра Фото Льва Сандалова. Противоречивый персонаж. Роль жестокого римского императора в спектакле «Театр времен Нерона и Сенеки» – одна из самых ярких работ Артура Войцеховского.



Артист Мариупольской драмы Артур Войцеховский о секретах профессии, самоедстве и вдохновении Любовь к кино мне привила мама. Когда у нее был выходной, она забирала меня из детского сада и вместо сонного часа мы ходили в кинотеатр на различные боевики. Больше всего запомнилась первая часть «Робокопа» и «Рэмбо». Возможно, кому-то эти фильмы покажутся не очень подходящими для пятилетнего ребенка, но уже тогда я воспринимал их как фантазию, меня не пугали жестокие сцены. Потом появились видеомагнитофоны. Они помогли наполнить мою жизнь новым содержанием: я собирал кассеты различных кинокартин, переписывал и пересматривал их по несколько раз. Были фильмы, которые мне хотелось смотреть каждую неделю, например «Маска» с Джимом Керри. Как и все мальчишки, восхищался тогдашними героями кинематографа: Жан-Клод Ван Даммом, Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и другими. Позже я влюбился в фильмы Квентина Тарантино. Увлечение сценой началось со студенческого кружка. Через год после окончания школы я должен был уехать с родителями в другую страну, поэтому над выбором университета особо не задумывался. Хотел изучать психологию, но родители не поддержали. Тогда я поступил в ПГТУ. Наверное, в этом возрасте я еще четко не осознавал, чего хочу от жизни. Уже на первом курсе понял, что к техническим специальностям душа не лежит. Я познакомился с ребятами из студенческого театра «СТЭМ» и вскоре увлекся им страстно. Это было что-то новое, интересное. Моя заинтересованность этим искусством росла с каждым днем, появилась мечта работать в театре. Когда узнал, что в городе открыт набор в театральную студию, – не колебался ни минуты. Мои нынешние парт­неры по сцене стали первымивЂ‚экзаменаторами. Экзамен в театральную студию был таким же, как при поступлении в высшее учебное заведение. Помню, как зашел в репетиционный зал, в глаза бил яркий свет софитов. Как и положено, подготовил басню, стихо­творение, прозу и песню. После экзамена главный режиссер театра Константин Добрунов собрал нас и назвал фамилии тех, кто прошел. Я был в их числе. Сначала пытался совместить вечерние занятия в театре с обучением в вузе, но потом освоение актерской профессии стало отнимать все больше времени. Роль начинается с чистого листа. Актерский опыт, конечно, помогает быстрее находить решения, но подготовка к каждому образу индивидуальна. Вроде бы мы имеем на руках готовый сценарий, но во время репетиции каждая мизансцена, каждая реплика словно рождаются заново. Меня неоднократно спрашивали, как я учу такие объемы текста? Дело в том, что я не пытаюсь запомнить десятки страниц. В актерской среде живет выражение «текст учится ногами». Слова запоминаются через движение. Сцена – как увеличительное стекло. Актер должен помнить: за каждым его жестом следит зритель. Если не раскрыться, эмоционально не оголиться, невозможно будет даже стоять на сцене. Между актером и зрителем существует незримая связь. Мы не рассматриваем каждого зрителя по отдельности, существует единый персонаж – зритель, который всякий раз другой, со своим характером и настроением. В какой-то степени он становится еще одним героем спектакля. Важно настроиться на одну волну с аудиторией. Когда слышишь реакцию зала – смех, удивление, аплодисменты, понимаешь, что работа проделана не зря. Поначалу сложно бороться с самоедством. Ошибки бывают у всех, главное, не заниматься самоедством, чтобы не усугубить положение. Существенную помощь оказывают партнеры по сцене. Даже когда актер читает монолог, он чувствует поддержку коллег. Театр – одна большая семья. На сцене нужно уметь сохранить баланс между индивидуальностью персонажа и работой в сцепке с партнером. Кроме того, бывают сложные декорации или костюмы, за которыми тоже нужно следить, чтобы, увлекшись игрой, не споткнуться и не упасть в самый ответственный момент. Актеры такие же люди, у нас тоже бывает плохое настроение. Говорят, входя в театр, ты оставляешь свою жизнь за дверью, но на практике так получается не всегда. В такие моменты не нужно стараться искусственно поднять себе настроение, наоборот, лучше остановить грустные мысли и сохранять спокойствие и внутреннюю пустоту. Тогда после выхода на сцену, после первой реакции зала настроение изменится, вобрав в себя атмосферу спектакля. В свободное время слушаю музыку, катаюсь на велосипеде или путешествую. Я не только люблю слушать различную музыку, но и сам учусь ее создавать. Сейчас осваиваю игру на саксофоне, обучаюсь в третьем классе школы искусств. Как раз готовлюсь к академическому концерту. После театрального сезона люблю отдыхать на море. В прошлом году – на родном Азовском, но бывал и в Турции, Египте, особенно запомнилась Шри-Ланка. Мечтаю прикоснуться к культурным традициям Индии. Меня очень интересует йога, ведь я давно практикую это учение. Тренировки для меня не заканчиваются никогда. Со временем научился вписывать йогу в распорядок дня. Когда-то мое мировоззрение поменяла книга одного из лучших мастеров йоги в Украине Андрея Сидерского «Третье открытие силы». Из художественной литературы очень люблю фантастику, особенно произведения братьев Стругацких.