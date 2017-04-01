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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44
Книгочеи с Светланой Кузминской
Всемирный день книг и авторского права
Мир ежегодно отмечает его 23 апреля
Дата выбрана не случайно, она символична для мировой литературы. В этот день в 1616 году ушли из жизни Мигель Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Кроме того, 23 апреля – день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.
Проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам. Тогда и был учрежден не только Всемирный день книг и авторского права, но и премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе. С 2001-го ежегодно одному из городов присуждается почетное звание мировой столицы книги. Его удостаивались Мадрид (Испания), Александрия (Египет), Нью-Дели (Индия), Монреаль (Канада), Богота (Колумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ереван (Армения), Бангкок (Таиланд), Порт-Харкорт (Нигерия), Вроцлав (Польша).