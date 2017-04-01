

Будем с хлебом, но без вишни

От весеннего ненастья и обильных дождей больше всего пострадали косточковые – черешня, вишня, слива, а вот надежда на урожай абрикосов есть Подробнее...



Садоводческие товарищества станут жилыми поселками?

Дачники не в состоянии содержать инфраструктуру, городская власть готова пойти им навстречу Подробнее...



Осторожно: опасная зона!

Как бороться с недостроенными и заброшенными зданиями Мариуполя Подробнее...



Ломать не будут

Жители мариупольских хрущевок могут надеяться только на ресурс своих домов – госпрограмм по их реконструкции нет Подробнее...



Готовьте ваши денежки

Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...