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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44

Книгочеи с Светланой Кузминской

«Человеку-невидимке» – 120 лет!

Вечная классика. Одной из первых экранизаций романа о профессоре Гриффине стал фильм американского режиссера Джеймса Уэйла.

Этот роман, написанный Гербертом Уэллсом в 1897 году, – один из самых популярных в жанре научной фантастики

«Человек-невидимка» пережил сотни переизданий и десятки экранизаций. А о главном герое и его удивительной истории слышали даже те, кто саму книгу и в глаза не видел.

И все же напомним. В романе описывается судьба английского ученого-физика Гриффина, который изобрел машину, делающую человека невидимым, а также препарат, обесцвечивающий кровь. Правда, для полной невидимости нужно быть альбиносом, каковым Гриффин и являлся. Герой не хотел раньше времени обнародовать свое открытие, чтобы позже сенсация стала еще более эффектной. Однако обстоятельства сложились так, что из-за финансовых проблем он не мог продолжать свою работу. Так возникла идея «исчезнуть» и начать совершенно новую жизнь в качестве невидимки…

Остатки сладки

Оставив человечеству сто томов прозы, философских, исторических и социологических работ, социально-политических прогнозов, Уэллс для миллионов читателей является, прежде всего, автором шедевра «Человек-невидимка». К созданию этого романа молодого преподавателя биологии привело его увлечение журналистикой. Редактор еженедельника «Полл Молл газетт» Лорен Хинд попросил его написать цикл рассказов о современной науке. ­Уэллс написал рассказ «Похищенная бацилла» и статью о путешествиях во времени. Потом сами собой появились «Аргонавты Хроноса», а позже началась работа над уже большим произведением, в которое вошло все, что волновало писателя. Отбросив несколько сюжетных линий, Уэллс создал свой первый научно-фантастический роман «Машина времени». А «отбракованные» куски позже использовал в «Человеке-невидимке».

Откуда он взялся?

Роман возник не на пустом месте. В конце XIX века Европа сошла с ума от идей Фридриха Ницше ивЂ‚его «сверхнравственного сверхчеловека» из «Заратустры». Власть имущим и льнувшим к ней интеллектуалам была на руку идея сверхчеловека, имеющего право повелевать и уничтожать «тварь дрожащую».

Именно эту идею Уэллс разоблачил в образе невидимки, который после своей смерти стал видимым, т.е. таким как все. Герой изначально был обречен автором на гибель. Уэллс, очень чуткий к научным изысканиям и техническому прогрессу, тем не менее первым из писателей уловил исходящую от них угрозу человечеству и указал на возмездие «изобретателям» еще при их жизни. Главный его посыл: в любом изобретении самое важное – это то, какое будущее оно готовит.

Где достоинства?

Поначалу критики «Человека-невидимку» не приняли. После «Машины времени», где Уэллс заявил об относительности времени, за что был назван гением, в новом романе они не увидели ни свежих мыслей, ни художественных достоинств.

Идея его казалась банальной. В мифологии и фольклоре любой страны полно невидимок: стоит им съесть или выпить что-то либо надеть шапку, плащ, сандалии, как они тут же становятся невидимыми.

Критики-физикивЂ‚утверждали, что невидимка был обречен на слепоту, да к тому же в нем были бы видны отмершие клетки организма, кислоты, шлаки, электрические вспышки в головном мозге. Критики-филологи проводили параллели со сказочными персонажами и отмечали, что в этом романе писатель всего лишь развил тему метаморфоз, описанных еще Стивенсоном в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда».

И физикам, и лирикам

А читателям понравилось! Не прошло и года, как критики вынуждены были прислушаться к восторженному мнению публики и коллег писателя. «У Герберта Уэллса увидеть – значит поверить, но здесь мы верим даже в невидимое», – заметил один из них. С этого времени Уэллс завоевал звание «писателя, умеющего мыслить».

В 29 лет Герберт Уэллс стал классиком, причем в первую очередь именно за «Человека-невидимку». Писатель, как никто другой умевший сочетать в своем творчестве безупречную логику и яркую фантазию, нравился всем: и «физикам», и «лирикам».

После Уэллса тема невидимки превратилась в «дойную корову» для фантастов, даже таких великих, как Честертон, Жюль Верн, Гернсбек и Брэдбери. Однако сегодня только скажи – «Невидимка», как тут же добавят – Уэллса.

 

 

 

 

 

 

 

  


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