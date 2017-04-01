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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Обратная связь с Татьяной Мацковой

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Улицы теперь освещают и днем?

«В конце марта всю неделю горел свет во дворе многоэтажного дома по проспекту Строителей, напротив рынка "Застава"», –

обратила внимание на проблему постоянная читательница Анастасия Леонидовна.  

«Фонари могут оставаться включенными во время ремонтных работ, когда коммунальщикам нужно убедиться в исправности ламп. Возможно, это просто была проверка. Если же вы заметили, что лампы системно не выключают, звоните в контакт-центр Мариупольского горсовета по телефону 15-55», – сообщили в горсовете.

Как получить справку, что я живу одна?

«Коммунальные предприятия начисляют мне несуществующий долг. Я живу в квартире одна, но когда-то прописала у себя дальнюю родственницу, а потом и ее детей. Со мной она не живет и никогда не жила, но мне приходят квитанции с начислением по количеству зарегистрированных в квартире человек. Как мне доказать, что я живу одна, и не переплачивать?» –

интересуется пенсионерка Антонина Козуб.

«Чтобы получить справку, гражданка должна обратиться в УСЗН с письменным заявлением. Мы предоставим ей также и выписку, которой она может воспользоваться в коммунальных предприятиях», – объяснил заместитель начальника управления социальной защиты населения Центрального района Сергей Голубков.

За билет в автобусе – душ в подарок

«Сейчас в Мариуполе активно ведется работа с перевозчиками по улучшению качества обслуживания. Первое время, когда активист Дмитрий Забавин начал проверять маршрутки перед их выходом в рейс, откровенно опасные автобусы с поломанными сиденьями и дырами в обшивке перевозчики спрятали в гаражи. Но, как оказалось, ненадолго. Когда шумиха вокруг этого вопроса поутихла, перевозчики снова отправили «старые клячи» перевозить пассажиров. Если с неухоженным видом и грязью в салоне еще как-то можно смириться, то ехать с дырой в полу, да еще и по лужам, невозможно. Или в новый тариф на проезд включили услугу «утренний душ по дороге на работу»? В таких условиях мне пришлось целый час ехать в 108-м автобусе на работу. Уважаемые мариупольцы, будьте осторожны, и если не хотите попасть под грязные брызги, то избегайте автобуса №108 с номерами АН5187АЕ», –

предупреждает мариупольчанка Любовь.   

«Департамент транспорта и связи Мариупольского горсовета регулярно совершает проверки автобусов на линиях. Конечно, мы не можем ежедневно проверять весь транспорт и, вероятно, просто не попадали в дождь в этот автобус. Мы запишем номера этого транспортного средства и разберемся в ситуации», – пообещал начальник департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат.

Ни пройти, ни проплыть

«Дорога между домами 114 и 116 на проспекте Нахимова больше похожа на полосу препятствий. Пройти по ней невозможно даже в сухую погоду, а в дождь огромные ямы еще и заполняются водой, образуя одну сплошную лужу. Обойти местное «озеро» невозможно – приходится или тонуть в грязи, или «переплывать». Почему коммунальщики латают дороги, а на въезды во дворы внимания не обращают? А сколько по городу тротуаров разбитых! Иногда проще пройти, рискуя, по проезжей части, чем ломать ноги, идя по тротуару», –

возмущена Елена Санина.

 

 

  


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