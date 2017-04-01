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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Молодость против опыта

Интеллектуальная битва. Команды играли с азартом: борьба с сильными соперниками всегда увлекательна и интересна.

В ильичевском Центре социальной защиты «Забота» молодежь и ветераны сыграли в «Что? Где? Когда?»

По доброй традиции в игре приняли участие представители как старшего, так и молодого поколения. Соревновались за победу семь команд. Наряду с работниками и ветеранами меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь» в интеллектуальный бой вступили студенты МГУ и члены молодежной организации «Искренность».

«Мероприятие проводим в честь 72-й годовщины Великой Победы. Наша цель – объединить людей, подарить им радость общения и популяризировать интереснейшую игру», – рассказывает председатель совета ветеранов меткомбината имени Ильича и глава жюри Анатолий Проскурин.

Перед началом соревнований ведущий игры, председатель школы эрудитов при ильичевском совете ветеранов Виталий Алимов напутствовалвЂ‚участников:вЂ‚«Атмосфера должна быть дружественной. Здесь действует олимпийский принцип».

С огоньком

Игра была интересной и  увлекательной. Участники должны были продемонстрировать свои познания в области различных наук, в частности истории, литературы, философии, а иногда прийти к правильному ответу интуитивно или путем логических умозаключений.

Ответы команды не оглашали, как и в телевизионной версии, а записывали на бумаге и передавали жюри. На обдумывание одного вопроса давалась минута. Пользование мобильными телефонами и гаджетами категорически запрещалось. Попавшимся на поиске подсказок в Интернете грозил штраф, а при повторном нарушении – исключение из игры.

В перерыве команды-участники поделились впечатлениями от первого тура. Не все довольны полученными результатами, иногда сожалеют об упущенных возможностях.

«В целом игрой команды довольны, жаль, что только по двум вопросам нам удалось дать правильные версии ответов»,  – рассказывает Ирина Семенько, ­капитан команды «Сухофрукты» (совет ветеранов меткомбината имени Ильича).

В этот раз дебютировала команда ветеранов-азовстальцев. Они долго сомневались, но в конце концов решили поучаствовать.

«Здесь замечательная атмо­сфера, увлекает азарт, подобраны интересные вопросы, но иногда ответы на них вызывают сомнения, – делится впечатлениями член команды «АСВ», председатель совета ветеранов меткомбината «Азовсталь» Тамара Ростовская. – Если не завоюем призовое место, абсолютно не расстроимся, для нас главное не победа, авЂ‚участие, мы пришли, чтобы ближе познакомиться с этой игрой. Возможно, проведем ее в нашем ­совете».

«Олимпийцы» – первые

Интеллектуальная битва длилась около двух с половиной часов. Поначалу три команды-лидера шли с одинаковым количеством баллов, но потом молодежь все же вырвалась вперед. Однако борьба была нешуточной.

Наконец были оглашены результаты. Первое место завоевала молодежная организация меткомбинатавЂ‚именивЂ‚Ильича «Олимпийцы», второе и третье разделили команды «Удача» и «Оптимисты», в состав которых вошли ветераны этого же предприятия.

Победители получили главный приз – книгу об истории меткомбината имени Ильича, выпущенную к 120-летию металлургического гиганта. Занявшие 2-е и 3-е места были награждены книгами авторства известного краеведа, почетного гражданина Мариуполя Аркадия Проценко. Остальные участники также не ушли с пустыми руками – им вручили поощрительные призы.

Название обязывает

Представители ильичевской молодежи – «Олимпийцы» имеют за плечами опыт побед в игре «Что? Где? Когда?». «Победа досталась не без труда, были подобраны хорошие вопросы, на логику», – отмечает капитан команды-победителя, механик участка конвертерного цеха меткомбината имени Ильича Александр Сканцев. К слову, он не только смог определиться с правильными версиями ответов, но и выиграл суперблиц.


 

 

 

Юлия Франжева  


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