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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


Стоп, туберкулез!

В Украине решили больше не бороться с туберкулезом, Мариуполю придется справляться самому

С 1995 года в Украине официально объявлена эпидемия туберкулеза. В Мариуполе заболеваемость превышает 500 случаев в год, около 42% пациентов, у которых туберкулез диагностирован впервые, имеют еще и ВИЧ-СПИД. На амбулаторном лечении  находится около 500 пациентов и порядка 1000 с открытыми формами туберкулеза – на стационарном. Сказать, что проблемы нет – язык не поворачивается.

Реализация в Мариуполе госпрограммы противодействия заболеваемости туберкулезом на 2012-2016 годы позволила достичь позитивных результатов: в прошлом году наблюдалось снижение на 7% уровня заболеваемости, на 36% – смертности. Уровень общей заболеваемости по городу составил 70 случаев на 100 тыс. населения.

На вчерашнем заседании исполкома Мариупольского горсовета в качестве основного вопроса был заслушан доклад начальника управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергея Данилкова о ходе исполнения Программы противодействия заболеваемости туберкулезом в Мариуполе в 2016 году и неотложных мероприятиях на 2017 год.

В настоящее время в Украине нет общегосударственной и областной целевой программы противодействия туберкулезу, однако есть вопросы, которые требуют дальнейшего решения.

Это выделение финансирования на проведение бесплатной компьютерной томографии ВИЧ-инфицированным и приобретение рентген-пленки;вЂ‚приобретение туберкулина и вакцины БЦЖ; обеспечение бесперебойной работы пунктов сбора мокроты в лечебной сети города и другие.

«Если по окончании действия государственной программы мы не будем финансировать первичный уровень и диагностику, может произойти рост заболеваемости», – предупредил главный медик города.

На профилактику и борьбу с туберкулезом Мариуполю необходимо  472 тыс. грн, эти средства выделят из местного бюджета. Таким образом, городская власть пытается закрепить позитивные результаты в рамках борьбы с заболеванием.

«Этим решением мы полностью обеспечиваем медикаментозное сопровождение лабораторных исследований и надеемся, что уровень заболеваемости не будет расти, а будет снижаться», – подчерк­нул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Член исполкома, ректор ПГТУ Вячеслав Волошин обратил внимание коллег на проблему отсутствия обязательных профосмотров для студентов: «Ранее молодежь регулярно, раз в один-два года, проверялась на туберкулез, теперь это не требуется, соответственно, никакого контроля за заболеваемостью нет». Как следствие, беда случилась в одном из мариупольских техникумов: в группе обучался студент, больной туберкулезом, и никто об этом до поры до времени не знал.

Учитывая серьезность проблемы, мэр Мариуполя Вадим Бойченко предложил «возобновить профосмотры для студентов вузов, техникумов и училищ и приобрести для этого диагностическое оборудование. Кроме того, необходимо взять под контроль здоровье населения, которое не охвачено обязательными профосмотрами». Эти пункты Сергей Данилков предложил включить в программу противодействия заболеваемости туберкулезом в Мариуполе.

  


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