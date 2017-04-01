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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44


В Мариуполе появится дендропарк?

Озеленить город помогут киевляне – уже презентована комплексная программа

В Мариуполе сотрудники Национального ботанического сада имени Гришко НАН Украины презентовали проект озеленения нашего города в ближайшие пять лет.

Перед началом круглого стола директор департамента по вопросам экологии и энергоменеджмента Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян отметил акценты: «Мы хотели получить комплексную программу, позволяющую систематизировать процесс озеленения Мариуполя и миними-зировать техногенную нагрузку на наш город. После обсуждения проект будет вынесен на сессию горсовета».

Кандидат биологических наук, заместитель директора Национального ботанического сада Николай Шумик рассказал, что специалистами были обследованы порядка 200 га территории Мариуполя, проведена инвентаризация 15 тысяч деревьев и кустарников. Итог: в Мариуполе слишком увлеклись высадкой декоративных культур, которые тяжело приживаются и неустойчивы к условиям внешней среды, но при этом требуют больших затрат на содержание. «В вашем городе много стихийных зеленых насаждений, – отметил Шумик. – Кроме того, не учитывается, подходят ли высаженные породы деревьев к климатическим условиям вашего региона и достаточно ли они устойчивы к техногенному загрязнению. Мы провели экологическое зонирование, выделили несколько экотопов и к каждому из них разработали подходящий ассортимент культур».

По словам киевских ученых, на базе Приморского парка Мариуполя можно создать дендропарк и экспериментальную научную площадку, которые стали бы центром по проведению исследований по промышленной ботанике и интродукции растений на Юго-Востоке Украины.

В целом стратегия дальнейшего развития нашего города в части развития зеленого строительства вызвала позитивные отзывы как городской власти, так и общественности.

Татьяна Собецкая  


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