Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44





На КПВВ усилят режим

В преддверии майских праздников уже с 27 апреля на всех КПВВ Донецкой области Госпогранслужба Украины, полиция, Служба безопасности и другие правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы. Вместе с этим ужесточатся и проверки на контрольных пунктах въезда-выезда, находящихся на линии разграничения, сообщает Управление СБУ в Донецкой области.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам – помимо увеличения потока пересекающих КПВВ, отмечается обострение ситуа ции на фронте, информирует штаб антитеррористической операции.

По состоянию на вторник, 25 апреля, количество обстрелов в зоне АТО выросло в два раза и достигло 65 случаев нарушения режима тишины. Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения.

Соб. инф.