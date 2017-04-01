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Четверг, 27 апреля 2017 года, № 44
На КПВВ усилят режим
В преддверии майских праздников уже с 27 апреля на всех КПВВ Донецкой области Госпогранслужба Украины, полиция, Служба безопасности и другие правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы. Вместе с этим ужесточатся и проверки на контрольных пунктах въезда-выезда, находящихся на линии разграничения, сообщает Управление СБУ в Донецкой области.
Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам – помимо увеличения потока пересекающих КПВВ, отмечается обострение ситуации на фронте, информирует штаб антитеррористической операции.
По состоянию на вторник, 25 апреля, количество обстрелов в зоне АТО выросло в два раза и достигло 65 случаев нарушения режима тишины. Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения.
Соб. инф.